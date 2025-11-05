En Estados Unidos, el socialista musulmán Zohran Mamdani conquistó la alcaldía de Nueva York y desafía a Trump

Los demócratas de Estados Unidos obtuvieron una gran victoria electoral este martes, ganando dos importantes gobernaciones estatales y la alcaldía de Nueva York con el izquierdista musulmán Zohran Mamdani. Los resultados representan una "advertencia temprana" para el presidente Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de 2026.
Mamdani, un legislador estatal de Queens de 34 años que se autodenomina socialista, ganó la alcaldía prometiendo reducir el costo de vida. Su victoria se produce a pesar de los "feroces ataques" de Trump, las élites empresariales como Bill Ackman y los medios conservadores.
Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani será el primer alcalde musulmán de Nueva York cuando asuma el cargo en enero.
Estados Unidos: la reacción de Mamdani y Trump
En su discurso de victoria, Mamdani apuntó directamente al presidente: "Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz".
Durante la contienda, Trump había calificado a Mamdani de "enemigo de los judíos" y había escrito en Truth Social: "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!".
Tras conocerse las derrotas republicanas, el magnate justificó el revés electoral: "'Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió el presidente.
Demócratas ganan Virginia y Nueva Jersey
Además de la alcaldía de Nueva York, las elecciones a gobernador en dos estados clave también fueron indicadores del clima político:
- Virginia: la demócrata Abigail Spanberger, exagente de la CIA, fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, recuperando el control que los republicanos mantenían desde hace cuatro años.
- Nueva Jersey: la congresista demócrata Mikie Sherrill, expiloto de la Marina, derrotó al empresario republicano y aliado de Trump, Jack Ciattarelli.
- El ascenso de Mamdani también destaca la interna demócrata. Andrew Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, declaró que hay "una guerra civil en el Partido Demócrata" entre una "izquierda radical extrema, dirigida por socialistas" y los "demócratas moderados".
* Con información de Noticias Argentinas