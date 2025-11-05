En Estados Unidos, el socialista musulmán Zohran Mamdani conquistó la alcaldía de Nueva York y desafía a Trump

Estados Unidos: la reacción de Mamdani y Trump

En su discurso de victoria, Mamdani apuntó directamente al presidente: "Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz".

israel donald trump hamas efe 1 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía del 24 de octubre de 2025. Crédito: EFE/ Francis Chung.

Durante la contienda, Trump había calificado a Mamdani de "enemigo de los judíos" y había escrito en Truth Social: "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!".

Tras conocerse las derrotas republicanas, el magnate justificó el revés electoral: "'Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió el presidente.

Demócratas ganan Virginia y Nueva Jersey

Además de la alcaldía de Nueva York, las elecciones a gobernador en dos estados clave también fueron indicadores del clima político:

Virginia: la demócrata Abigail Spanberger, exagente de la CIA, fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, recuperando el control que los republicanos mantenían desde hace cuatro años.

mantenían desde hace cuatro años. Nueva Jersey: la congresista demócrata Mikie Sherrill, expiloto de la Marina, derrotó al empresario republicano y aliado de Trump, Jack Ciattarelli.

El ascenso de Mamdani también destaca la interna demócrata. Andrew Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, declaró que hay "una guerra civil en el Partido Demócrata" entre una "izquierda radical extrema, dirigida por socialistas" y los "demócratas moderados".

