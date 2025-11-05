Sigue la ofensiva de Donald Trump en el Caribe

Ataques en el Pacífico y repercusiones en Estados Unidos

Cronología clave: el 2 de septiembre Washington anunció el primer hundimiento atribuyéndolo al Tren de Aragua; el 15 de septiembre hubo tres muertos; y el 19 de septiembre se informó un tercer ataque con droga incautada por República Dominicana.

El 3 de octubre se registró otro episodio difundido en video por autoridades estadounidenses; el 14 y 16 de octubre hubo más ataques, incluido un submarino con dos fallecidos y dos sobrevivientes trasladados a Ecuador y Colombia sin proceso legal.

El 17 y 21 de octubre aumentaron los ataques en aguas del Pacífico, sumándose declaraciones que vinculan lanchas con el ELN y otras organizaciones.

El 28 de octubre fue el más mortífero: catorce muertos en cuatro lanchas; el 29 de octubre y el 1 de noviembre se reportaron nuevos hundimientos. El 4 de noviembre Hegseth aseguró otro ataque en el Pacífico Oriental con dos muertos.