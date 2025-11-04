Latinos y su visión sobre el gobierno de Donald Trump

encuesta estados unidos efe 2 Activistas en una manifestación frente al centro de detención del ICE en Broadview, a unos 19 kilómetros al oeste de Chicago, Illinois, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.

Asimismo, el 39 % de los hispanos afirmó que su situación económica está “peor” que hace un año, mientras que apenas el 14 % considera que está “mejor”. En este contexto, el 50 % de los encuestados cree que las políticas económicas de Donald Trump empeorarán su situación, y el 65 % piensa que el presidente junto con los republicanos no están enfocándose lo suficiente en mejorar la economía.

La recogida de datos se llevó a cabo entre el 8 y el 22 de octubre. Entre las conclusiones políticas, el 61 % culpó a los republicanos del reciente cierre del gobierno y solo el 22 % responsabilizó a los demócratas. Además, el 52 % adelantó su apoyo a un candidato demócrata para las elecciones de medio término de 2026, frente al 28 % que se inclina por uno republicano.

Cabe señalar que en las presidenciales de 2024 en Estados Unidos, el 48 % de los latinos votó por Donald Trump, y el 51 % por la demócrata Kamala Harris.

Migración, derechos civiles y preocupaciones reales

La encuesta también indagó sobre temas migratorios y de derechos civiles: uno de cada tres latinos (33 %) reportó que empleadores han perdido trabajadores por temor a detenciones migratorias, y el 29 % que niños han faltado a clases por miedo a redadas.

Un 72 % de los encuestados se opuso al fallo de la Corte Suprema que permitió al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) usar la apariencia, idioma o lugar de trabajo como justificación de arresto. Casi seis de cada diez (59 %) están convencidos de que las libertades civiles se han vuelto menos seguras, y el 49 % teme ser víctima de violencia política o que le afecte a alguien cercano.

California y su temor a la violencia

En el caso particular de California, el estado con mayor población latina, el 50 % compartió su temor a la violencia política y el 60 % percibió que sus libertades se sienten menos seguras.

En ese estado, el 74 % se opuso a los arrestos basados en idioma o apariencia, el 32 % reportó pérdida de trabajadores por miedo a detenciones y el 30 % faltas escolares de niños por redadas.

El 82 % manifestó además una “profunda preocupación” de que el Congreso no esté cumpliendo su rol como contrapeso al Ejecutivo de Donald Trump.

La muestra nacional del estudio incluyó a 3.000 latinos, con un margen de error de ±1,8 %.