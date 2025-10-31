El cierre del Gobierno en Estados Unidos sigue sin solución

Un Senado dividido y sin acuerdos

El actual bloqueo político en el Senado estadounidense refleja la profunda división entre republicanos y demócratas.

Para aprobar el presupuesto que reabra el Gobierno, los demócratas exigen prolongar los subsidios del programa sanitario Obamacare, que vencen a fin de año. Según los expertos, si no se renuevan, las primas médicas podrían aumentar considerablemente en 2026.

Los republicanos, por su parte, se niegan a aceptar esa condición, lo que mantiene el estancamiento legislativo y prolonga el cierre.

Qué puede pasar el 1 de noviembre en Estados Unidos

El 1 de noviembre será un día clave. Muchos estados advierten que ese día se quedarán sin fondos para los cupones alimentarios que sostienen a más de 40 millones de personas.

Además, se publicarán las nuevas tarifas del Obamacare, un factor que podría presionar al Congreso para alcanzar un acuerdo.

Si no hay avances, el cierre podría superar el récord de Donald Trump, con graves consecuencias económicas y sociales para Estados Unidos.