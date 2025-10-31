El cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos continuará al menos hasta el 3 de noviembre. El Senado suspendió sus sesiones este jueves a las 15:25 (hora local) y no volverá a reunirse hasta el próximo lunes a las 15:00 GMT, informó la agencia de noticias EFE.
El cierre del Gobierno en Estados Unidos sigue sin solución
El cierre del Gobierno en Estados Unidos se extiende. El Senado no sesionará hasta noviembre y crece la tensión política y económica
Con esta medida, el país acumulará 34 días sin actividad gubernamental plena, muy cerca del récord histórico registrado durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando el Gobierno estuvo cerrado 35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019.,
La parálisis actual comenzó el 1 de octubre y afecta a más de 730.000 empleados federales. Muchos de ellos, incluidos los controladores aéreos, continúan trabajando sin recibir salario. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que comiencen a faltar a sus puestos, lo que podría generar un caos en el sistema de transporte.
Un Senado dividido y sin acuerdos
El actual bloqueo político en el Senado estadounidense refleja la profunda división entre republicanos y demócratas.
Para aprobar el presupuesto que reabra el Gobierno, los demócratas exigen prolongar los subsidios del programa sanitario Obamacare, que vencen a fin de año. Según los expertos, si no se renuevan, las primas médicas podrían aumentar considerablemente en 2026.
Los republicanos, por su parte, se niegan a aceptar esa condición, lo que mantiene el estancamiento legislativo y prolonga el cierre.
Qué puede pasar el 1 de noviembre en Estados Unidos
El 1 de noviembre será un día clave. Muchos estados advierten que ese día se quedarán sin fondos para los cupones alimentarios que sostienen a más de 40 millones de personas.
Además, se publicarán las nuevas tarifas del Obamacare, un factor que podría presionar al Congreso para alcanzar un acuerdo.
Si no hay avances, el cierre podría superar el récord de Donald Trump, con graves consecuencias económicas y sociales para Estados Unidos.