Estados Unidos restringe vuelos desde México: qué dijo Claudia Sheinbaum y cómo afecta a Aeroméxico

Pese a las tensiones, la SICT aseguró que seguirá trabajando con todos los actores de la industria aérea para minimizar el impacto y garantizar que las decisiones beneficien a los pasajeros y al crecimiento del sector.

Aerolíneas mexicanas en alerta

El martes, el Gobierno estadounidense anunció que a partir del 7 de noviembre, o antes, si lo decide el presidente Donald Trump, no autorizará las rutas de Aeroméxico desde el AIFA hacia Houston y McAllen (Texas).

También frenó once nuevas rutas a Estados Unidos que las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus planeaban abrir, tanto desde el AIFA como desde el AICM.

La medida generó preocupación entre las aerolíneas y los pilotos, que advierten un golpe a la conectividad aérea entre ambos países.

Claudia Sheinbaum pide diálogo

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la decisión del Departamento de Transporte estadounidense. “El AIFA está funcionando bien y no hay razón para limitar los vuelos hacia los Estados Unidos”, afirmó.

sheinbaum-mexico-estados unidos-efe-2 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Archivo). Crédito: EFE.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) instó al Gobierno federal a responder “con urgencia y visión estratégica”, y a mantener un diálogo técnico con las autoridades de Estados Unidos para restablecer las condiciones del acuerdo bilateral de transporte aéreo.