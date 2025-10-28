Más allá de una ofrenda para el Día de los Muertos: qué significa regalar un ramo de cempasúchil

cempasúchil Cuál es el significado de regalar un ramo de cempasúchil.

Más allá de lo que sucede por el Día de los Muertos, el color de las flores simboliza el sol, el renacer diario y la eternidad. Además, el cempasúchil es visto como una planta de consuelo y esperanza, por lo que regalar un ramo de esta planta también está vinculado a un buen deseo que le queremos transmitir a la otra persona.

Por otro lado, un ramo de este tipo representa el recuerdo, la alegría y la felicidad eterna, lo que quiere decir que auguramos pensamientos positivos a quien recibe el cempasúchil como regalo.

cempasúchil significado Estas flores no solo adquieren relevancia para el Día de los Muertos.

Si te obsequiaron un ramo de flores de este tipo, deberás saber que es una planta que no tolera muchos días cortada. Por lo tanto, tendrás que poner en práctica ciertos cuidados para que el cempasúchil resista más tiempo en el recipiente. Una de las claves radicará en colocarle entre 10 y 12 centímetros de agua al florero.

Por otro lado, tendrás que cambiar el agua con frecuencia, cada dos días, para que no se acumulen bacterias. De esta forma, el ramo de flores durará una semana en óptimas condiciones.