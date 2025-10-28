Qué significa y para qué sirve espolvorear una pizca de sal en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra

Además, las hojas puntiagudas y verticales de la lengua de suegra simbolizan la protección, actuando como flechas defensivas que protegerán el espacio de energías negativas. Y acá es en donde entre en juego la sal, ya que se trata de un ingrediente que potenciará las vibras protectoras.

La sal es un potente purificador y un escudo protector contra las influencias no deseadas, especialmente la envidia. Con este ingrediente lograremos limpiar energéticamente el hogar, colocando una pequeña pizca en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra. Es crucial, luego de esto, colocar la planta en la entrada de casa, así protegeremos la vivienda de todas las vibras del exterior que pueden ingresar al lugar en donde habitamos.

sal

Lo único que debemos tener en cuenta es medir las cantidades de sal. Se recomienda solamente una pequeña pizca de este ingrediente ya que en exceso podríamos dañar la planta. El sodio afectará a las raíces, resecándolas y causándole la muerte a la sansevieria o lengua de suegra. Por esta razón, tampoco debemos regar la suculenta en cuanto ponemos en práctica el truco energético.