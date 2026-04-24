Un hombre de 62 años le cambiaba la fecha de vencimiento a los alimentos y los vendía

El hombre está acusado de encabezar una distribuidora ilegal que juntaba alimentos vencidos, les cambiaba la fecha de caducidad y los vendía.

El operativo fue llevado adelante por la Policía Federal en Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, tras una investigación que se extendió durante varios meses.

El caso comenzó en octubre del año pasado, a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la existencia de un lugar dedicado a la manipulación de alimentos vencidos para volver a insertarlos en el mercado.

A partir de ese dato, efectivos de la División Delitos contra la Salud Pública iniciaron tareas de inteligencia y seguimiento.

Según la investigación, el sospechoso usa las sociales para conseguir mercadería vencida o próxima a vencer, entre la que se encontraban cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío.

Luego, mediante distintas herramientas, modificaba las fechas impresas en los envases originales para hacerlos pasar como productos aptos para el consumo y reintroducirlos en el mercado, representando un grave riesgo a la salud para los compradores.

Los agentes lograron identificar al principal sospechoso, así como también al lugar donde operaba la distribuidora. El sitio estaba ubicado en el barrio Los Cardos de la mencionada localidad bonaerense, donde se almacenaban y posteriormente se vendían los alimentos adulterados al público.

Con el total de las pruebas reunidas por la Policía Federal, el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ordenó un allanamiento en el domicilio, donde finalmente se concretó la detención del acusado.

alimentos

Durante el procedimiento, se secuestraron grandes cantidades de alimentos alterados, entre ellos embutidos, pescados y bebidas alcohólicas, además de máquinas de grabado laser y de impresión, impresoras de etiquetas autoadhesivas.

También fueron incautados una camioneta utilizada para la distribución, una computadora, un teléfono celular y documentación relevante para la causa.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana, acusado de infringir la ley 26.524, la cual sanciona delitos contra la seguridad pública y la salud, específicamente el envenenamiento o adulteración de aguas, alimentos y medicación.

Fuente: minutouno.com