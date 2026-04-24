Amenazó a un médico con un proyectil, causó destrozos y lo detuvo la policía

El episodio de violencia provocó preocupación entre los trabajadores del centro, que se encontraban desempeñando sus tareas en el momento del hecho.

Allanamientos y detención

A partir de la denuncia, personal de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles dispuso una serie de allanamientos en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba que culminaron con la detención del agresor. El hombre quedó imputado por los delitos de amenazas calificadas y daños.

arma calibre 9 mm Imagen ilustrativa de un arma calibre 9 mm.

Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron una réplica de arma de fuego y la munición que habría sido exhibida durante el incidente en el centro de salud. El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscal Paula Bruera, quien lo imputó por los delitos de amenazas calificadas y daños.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio y si hubo otros hechos similares vinculados al detenido.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas.