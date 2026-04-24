Un médico fue agredido por un hombre en un violento episodio en un centro de salud. El sujeto amenazó a un profesional del establecimiento con un proyectil calibre 9 mm, lo que provocó una situación de extrema tensión que derivó en un operativo policial. El hombre quedó detenido.
Amenazó a un médico con un proyectil, causó destrozos y lo detuvo la policía
Un hombre provocó destrozos, insultó y amenazó al personal médico antes de ser arrestado tras un operativo policial
Daños y agresiones al personal médico
El hecho ocurrió días atrás, en un centro de salud ubicado en el barrio Parque Futura, en la ciudad de Córdoba. Según la investigación, el sospechoso se presentó en el lugar y comenzó a agredir verbalmente al médico. En medio de la situación, le exhibió un proyectil calibre 9 mm como forma de intimidación.
Además, el hombre golpeó el mobiliario del centro de salud y comenzó a lanzar insultos contra el doctor. En este contexto, otros trabajadores del lugar intentaron intervenir para contener la situación.
El episodio de violencia provocó preocupación entre los trabajadores del centro, que se encontraban desempeñando sus tareas en el momento del hecho.
Allanamientos y detención
A partir de la denuncia, personal de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles dispuso una serie de allanamientos en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba que culminaron con la detención del agresor. El hombre quedó imputado por los delitos de amenazas calificadas y daños.
Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron una réplica de arma de fuego y la munición que habría sido exhibida durante el incidente en el centro de salud. El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscal Paula Bruera, quien lo imputó por los delitos de amenazas calificadas y daños.
La investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio y si hubo otros hechos similares vinculados al detenido.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas.