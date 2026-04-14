OSEP destacó que el tiempo de espera en su servicio de telemedicina es de 1 minuto

Los principales motivos de consulta

Funes explicó que los datos relevados muestran que las consultas más frecuentes están vinculadas a patologías comunes y resolubles de forma remota, entre ellas:

Rinofaringitis aguda (resfrío común): 18,57%

Gastroenteritis: 7,15%

Faringitis y bronquitis: 2,89%

El beneficio de la telemedicina de OSEP

La telemedicina permite a los afiliados resolver consultas de baja y mediana complejidad sin necesidad de ir a una guardia, evitando así demoras, costos y saturación del sistema presencial.

A través de la app de OSEP, los usuarios pueden acceder a consultas médicas inmediatas, emisión de recetas digitales y certificados médicos.

osep-telemedicina-1 OSEP lanzó su servicio de telemedicina los primeros días de enero.

"Este modelo no solo mejora la experiencia del afiliado, sino que también optimiza el funcionamiento del sistema sanitario, reduciendo la presión sobre las guardias hospitalarias, especialmente en casos de baja complejidad (códigos verdes)", destacaron desde OSEP.

¿Cuánto cuesta el servicio de telemedicina de OSEP?

El servicio de telemedicina de OSEP cuesta $8.520 y de esta forma se posiciona como una alternativa conveniente si se considera que el paciente no debe gastar en traslado, ni tiempos de espera altos.

“Cuando analizamos el costo del coseguro frente a lo que implica trasladarse y tiempo de espera, la telemedicina termina siendo una opción claramente conveniente para el afiliado”, subrayó Funes sobre el valor económico del servicio.

¿Cómo utilizar el sistema de Telemedicina de OSEP?

El sistema de Telemedicina de OSEP fue diseñado para que los afiliados puedan utilizarlo de manera simple, ágil e intuitiva a través de la aplicación oficial Mi OSEP:

Ingresar a la app Mi OSEP Seleccionar la opción Teleconsulta Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la consulta

osep El servicio de telemedicina de OSEP cuesta $8.520. Foto: OSEP

Las consultas que contempla el sistema de Telemedicina de OSEP

En una primera etapa, el servicio contempla consultas remotas en clínica médica, pediatría y salud mental.

Advertencia importante para afiliados de OSEP

OSEP advierte a sus afiliados que la única forma oficial de acceder a este servicio es a través de la aplicación Mi OSEP (desde aquí se puede descargar para Android).

No se realizan llamados telefónicos, mensajes privados ni publicaciones en redes sociales para ofrecer turnos o consultas de Telemedicina, advirtieron desde la obra social.

Ante cualquier duda, se recomienda ingresar exclusivamente a los canales oficiales de la obra social.