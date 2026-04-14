OSEP destacó que el tiempo de espera en su servicio de telemedicina es de 1 minuto

A principios de año, OSEP lanzó su servicio de telemedicina y presentó sus primeros resultados: más de 3.300 atenciones con un tiempo promedio de espera de un minuto.
El director general de la obra social, Carlos Funes, destacó el impacto del servicio y su proyección dentro del sistema de salud. Al respecto aseguró que el servicio vino a resolver un problema concreto de los afiliados que es el acceso rápido a la atención médica.
"Hoy estamos logrando que una persona pueda hablar con un médico en menos de un minuto, sin moverse de su casa", celebró el titular de la obra social de los empleados públicos.
Los principales motivos de consulta
Funes explicó que los datos relevados muestran que las consultas más frecuentes están vinculadas a patologías comunes y resolubles de forma remota, entre ellas:
- Rinofaringitis aguda (resfrío común): 18,57%
- Gastroenteritis: 7,15%
- Faringitis y bronquitis: 2,89%
El beneficio de la telemedicina de OSEP
La telemedicina permite a los afiliados resolver consultas de baja y mediana complejidad sin necesidad de ir a una guardia, evitando así demoras, costos y saturación del sistema presencial.
A través de la app de OSEP, los usuarios pueden acceder a consultas médicas inmediatas, emisión de recetas digitales y certificados médicos.
"Este modelo no solo mejora la experiencia del afiliado, sino que también optimiza el funcionamiento del sistema sanitario, reduciendo la presión sobre las guardias hospitalarias, especialmente en casos de baja complejidad (códigos verdes)", destacaron desde OSEP.
¿Cuánto cuesta el servicio de telemedicina de OSEP?
El servicio de telemedicina de OSEP cuesta $8.520 y de esta forma se posiciona como una alternativa conveniente si se considera que el paciente no debe gastar en traslado, ni tiempos de espera altos.
“Cuando analizamos el costo del coseguro frente a lo que implica trasladarse y tiempo de espera, la telemedicina termina siendo una opción claramente conveniente para el afiliado”, subrayó Funes sobre el valor económico del servicio.
¿Cómo utilizar el sistema de Telemedicina de OSEP?
El sistema de Telemedicina de OSEP fue diseñado para que los afiliados puedan utilizarlo de manera simple, ágil e intuitiva a través de la aplicación oficial Mi OSEP:
- Ingresar a la app Mi OSEP
- Seleccionar la opción Teleconsulta
- Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la consulta
Las consultas que contempla el sistema de Telemedicina de OSEP
En una primera etapa, el servicio contempla consultas remotas en clínica médica, pediatría y salud mental.
Advertencia importante para afiliados de OSEP
OSEP advierte a sus afiliados que la única forma oficial de acceder a este servicio es a través de la aplicación Mi OSEP (desde aquí se puede descargar para Android).
No se realizan llamados telefónicos, mensajes privados ni publicaciones en redes sociales para ofrecer turnos o consultas de Telemedicina, advirtieron desde la obra social.
Ante cualquier duda, se recomienda ingresar exclusivamente a los canales oficiales de la obra social.