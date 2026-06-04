Si vives en Texas, el resto del sur de Estados Unidos, México o incluso si te preocupa la importación de alimentos en Puerto Rico, la alerta del USDA es algo que no puedes pasar por alto. Aquí te explicamos en qué consiste esta amenaza, qué síntomas produce y qué están haciendo las autoridades para frenarla.
Alerta sanitaria en la frontera: El peligroso brote de "larvas come-carne" en México que amenaza a Estados Unidos
A solo 25 millas (40 kilómetros) de Texas, un viejo enemigo ha reaparecido, encendiendo las alarmas del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y las autoridades mexicanas. Se trata del temible gusano barrenador del Nuevo Mundo
¿Qué es el gusano barrenador y por qué enciende las alarmas?
El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) no es un parásito cualquiera. Se trata de una especie de mosca cuyas larvas infestan heridas abiertas en animales de sangre caliente (como el ganado bovino, caballos y mascotas). A diferencia de otras larvas, estas son literalmente "come-carne": se alimentan exclusivamente de tejido vivo y sano.
Si la infección no se detecta a tiempo, las heridas se profundizan, causando daños severos e incluso la muerte del animal. Aunque EE. UU. erradicó este mal en la década de los 60, un brote descontrolado en Centroamérica y México desde 2023 ha puesto a las autoridades contra la pared. El caso más reciente se detectó a finales de mayo en un cabrito en Coahuila, México, muy cerca de la frontera texana.
El riesgo para tu bolsillo: ¿Se disparará el precio de la carne?
Para nuestra comunidad latina, la carne es un pilar fundamental en la mesa, y este brote podría encarecerla. El avance de esta plaga representa una amenaza multimillonaria.
- El impacto en México: Las autoridades mexicanas ya reportan más de 26,000 casos activos en el ganado, un golpe durísimo para el sector agropecuario del país.
- El riesgo en EE. UU.: Según el USDA, si el parásito cruza la frontera y se establece en Texas, las pérdidas económicas podrían alcanzar los 1,800 millones de dólares. Además, la reducción en la oferta de ganado causaría un aumento inmediato en los precios de la carne en todo el territorio estadounidense y sus territorios vinculados, como Puerto Rico.
¿Las "larvas come-carne" pueden infectar a humanos?
Sí. Aunque el principal objetivo de este parásito son los animales, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierte que los humanos también pueden ser víctimas.
En México ya se contabilizan cerca de 2,000 casos en humanos, algunos con consecuencias fatales. En Estados Unidos, el último registro fue en 2025, de un viajero que regresó de El Salvador.
¿Cuáles son los síntomas? Si la mosca deposita huevos en una herida expuesta o cavidad del cuerpo, la persona podría experimentar:
- Dolor intenso y punzante en la zona afectada.
- Supuración o mal olor inusual en una herida.
- Sensación de movimiento o presencia visible de larvas bajo la piel.
Operación contención: Cierre de fronteras y "moscas estériles"
Afortunadamente, el Dr. Bud Dinges, de la Comisión de Salud Animal de Texas, confirmó que tras analizar más de 58,000 muestras de insectos, aún no hay casos confirmados dentro de Estados Unidos. Para evitar que la plaga cruce el Río Bravo, el gobierno ha tomado medidas extremas:
- Guerra biológica: El USDA está liberando hasta 100 millones de moscas estériles por semana en el sur de Texas y el norte de México. Estas moscas se aparean con la población salvaje, pero no producen descendencia, cortando de tajo el ciclo de reproducción.
- Cierre comercial: Está estrictamente prohibido importar ganado desde las regiones mexicanas afectadas.
- Cuarentenas: Controles carreteros y vigilancia epidemiológica estricta en el movimiento de animales fronterizos.
Las recomendaciones ante las larvas come-carne
Para quienes tienen ranchos, ganado o simplemente mascotas al aire libre en zonas fronterizas, el protocolo del USDA es claro:
- Revisa a tus animales constantemente buscando heridas no sanadas.
- Aísla y reporta a cualquier animal sospechoso a la Comisión de Salud Animal de tu estado o directamente en Screwworm.gov.
- No transportes animales sin autorización si provienen de zonas cercanas a la frontera mexicana.