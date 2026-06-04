Alerta sanitaria en la frontera: El peligroso brote de "larvas come-carne" en México que amenaza a Estados Unidos

larvas come carne en estados unidos

El riesgo para tu bolsillo: ¿Se disparará el precio de la carne?

Para nuestra comunidad latina, la carne es un pilar fundamental en la mesa, y este brote podría encarecerla. El avance de esta plaga representa una amenaza multimillonaria.

El impacto en México: Las autoridades mexicanas ya reportan más de 26,000 casos activos en el ganado, un golpe durísimo para el sector agropecuario del país.

Las autoridades mexicanas ya reportan más de en el ganado, un golpe durísimo para el sector agropecuario del país. El riesgo en EE. UU.: Según el USDA, si el parásito cruza la frontera y se establece en Texas, las pérdidas económicas podrían alcanzar los 1,800 millones de dólares. Además, la reducción en la oferta de ganado causaría un aumento inmediato en los precios de la carne en todo el territorio estadounidense y sus territorios vinculados, como Puerto Rico.

¿Las "larvas come-carne" pueden infectar a humanos?

Sí. Aunque el principal objetivo de este parásito son los animales, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierte que los humanos también pueden ser víctimas.

En México ya se contabilizan cerca de 2,000 casos en humanos, algunos con consecuencias fatales. En Estados Unidos, el último registro fue en 2025, de un viajero que regresó de El Salvador.

¿Cuáles son los síntomas? Si la mosca deposita huevos en una herida expuesta o cavidad del cuerpo, la persona podría experimentar:

Dolor intenso y punzante en la zona afectada.

Supuración o mal olor inusual en una herida.

Sensación de movimiento o presencia visible de larvas bajo la piel.

larvas come carne

Operación contención: Cierre de fronteras y "moscas estériles"

Afortunadamente, el Dr. Bud Dinges, de la Comisión de Salud Animal de Texas, confirmó que tras analizar más de 58,000 muestras de insectos, aún no hay casos confirmados dentro de Estados Unidos. Para evitar que la plaga cruce el Río Bravo, el gobierno ha tomado medidas extremas:

Guerra biológica: El USDA está liberando hasta 100 millones de moscas estériles por semana en el sur de Texas y el norte de México. Estas moscas se aparean con la población salvaje, pero no producen descendencia, cortando de tajo el ciclo de reproducción.

El USDA está liberando hasta en el sur de Texas y el norte de México. Estas moscas se aparean con la población salvaje, pero no producen descendencia, cortando de tajo el ciclo de reproducción. Cierre comercial: Está estrictamente prohibido importar ganado desde las regiones mexicanas afectadas.

Está estrictamente prohibido importar ganado desde las regiones mexicanas afectadas. Cuarentenas: Controles carreteros y vigilancia epidemiológica estricta en el movimiento de animales fronterizos.

Las recomendaciones ante las larvas come-carne

Para quienes tienen ranchos, ganado o simplemente mascotas al aire libre en zonas fronterizas, el protocolo del USDA es claro: