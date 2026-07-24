No emigró a Estados Unidos para salvar la finca de su familia y hoy exporta café a tres continentes

La caída de los precios internacionales del café convencional, sumada al avance de plagas como la roya, puso en jaque a esta finca. René Peres, productor y responsable de la finca, llegó a considerar emigrar a Estados Unidos para enviar remesas y ayudar a sostener a su familia, como hicieron miles de guatemaltecos durante esos años. Sin embargo, decidió asumir el desafío.
Salvó la finca de la familia exportando café a 3 continentes
La estrategia para convertir la finca de la familia consistió en dejar atrás el café comercial y apostar por los cafés de especialidad de estricta altura, aprovechando las condiciones únicas de las montañas de Cuilco, en Huehuetenango. Este sitio es una de las tres regiones protegidas por la denominación de origen Café de Guatemala y es conocida internacionalmente por sus cafés con perfiles complejos, con notas frutales, florales y una acidez destacada.
La reconversión de la finca estuvo acompañada por un riguroso control de calidad en cada etapa del proceso, desde el cultivo hasta el beneficio del grano. A diferencia del café comercial, donde el objetivo principal es producir grandes volúmenes, los cafés de especialidad requieren un seguimiento minucioso para preservar las características únicas de cada cosecha.
Finca familiar: de crisis a exportación global de café de especialidad
La apuesta finalmente dio resultado. Los pequeños lotes de café producidos en la Finca La Reforma y Anexos comenzaron a llamar la atención de los compradores internacionales y llegaron a competencias de prestigio como la Taza de la Excelencia de Guatemala, uno de los escenarios más importantes del mundo del café de especialidad.
Allí, la calidad del grano fue reconocida con precios que superaron los 60 dólares por libra en subastas internacionales, una cifra que contrastaba con los bajos valores que durante años había golpeado a los productores de café tradicional.
Con esa estrategia, la Finca La Reforma y Anexos logró abrirse paso en algunos de los mercados más exigentes del mundo. Sus granos comenzaron a llegar a Estados Unidos, Europa y Asia, especialmente a Japón, donde las cafeterías de especialidad buscan cafés con una historia detrás.