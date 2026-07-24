No emigró a Estados Unidos para salvar la finca de su familia y hoy exporta café a tres continentes

La reconversión de la finca estuvo acompañada por un riguroso control de calidad en cada etapa del proceso, desde el cultivo hasta el beneficio del grano. A diferencia del café comercial, donde el objetivo principal es producir grandes volúmenes, los cafés de especialidad requieren un seguimiento minucioso para preservar las características únicas de cada cosecha.

Finca familiar: de crisis a exportación global de café de especialidad

La apuesta finalmente dio resultado. Los pequeños lotes de café producidos en la Finca La Reforma y Anexos comenzaron a llamar la atención de los compradores internacionales y llegaron a competencias de prestigio como la Taza de la Excelencia de Guatemala, uno de los escenarios más importantes del mundo del café de especialidad.

Allí, la calidad del grano fue reconocida con precios que superaron los 60 dólares por libra en subastas internacionales, una cifra que contrastaba con los bajos valores que durante años había golpeado a los productores de café tradicional.

Con esa estrategia, la Finca La Reforma y Anexos logró abrirse paso en algunos de los mercados más exigentes del mundo. Sus granos comenzaron a llegar a Estados Unidos, Europa y Asia, especialmente a Japón, donde las cafeterías de especialidad buscan cafés con una historia detrás.