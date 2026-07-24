El abuelo que aprendió a leer a los 92 años para poder escribir poemas

Su historia estuvo marcada por las dificultades. Llegó al municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, en Colombia, tras haber sido desplazado por la violencia desde su región natal, en el Amazonas. Como ocurrió con miles de familias afectadas por el conflicto armado, tuvo que empezar de cero en un lugar desconocido.

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La pobreza, el trabajo infantil en el campo y la violencia que atravesó durante su infancia le impidieron asistir a la escuela. Mientras otros niños aprendían a leer y escribir, él dedicó su vida a trabajar para sobrevivir. Así transcurrieron su juventud y buena parte de su adultez, cargando con el peso del analfabetismo y los prejuicios que muchas veces enfrentan quienes no tuvieron acceso a la educación.