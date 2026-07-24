El abuelo que aprendió a leer a los 92 años para poder escribir poemas

La historia de Don Enrique se convirtió en un símbolo de superación. Después de pasar gran parte de su vida sin saber leer ni escribir, este abuelo demostró que nunca es tarde para aprender y cumplir un sueño que parecía imposible.
Su historia estuvo marcada por las dificultades. Llegó al municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, en Colombia, tras haber sido desplazado por la violencia desde su región natal, en el Amazonas. Como ocurrió con miles de familias afectadas por el conflicto armado, tuvo que empezar de cero en un lugar desconocido.
A los 92, aprendió a leer para escribir poemas: la increíble historia del abuelo Enrique
La pobreza, el trabajo infantil en el campo y la violencia que atravesó durante su infancia le impidieron asistir a la escuela. Mientras otros niños aprendían a leer y escribir, él dedicó su vida a trabajar para sobrevivir. Así transcurrieron su juventud y buena parte de su adultez, cargando con el peso del analfabetismo y los prejuicios que muchas veces enfrentan quienes no tuvieron acceso a la educación.
Sin embargo, lejos de resignarse, este abuelo decidió cambiar el rumbo de su historia. Ya de adulto, se inscribió en un programa de alfabetización y comenzó un proceso que transformó por completo su vida.
El abuelo que desafió el tiempo ahora escribe poemas
Cuando los periodistas de Noticias Caracol le preguntaron qué sentía al haber aprendido a escribir, el abuelo Don Enrique respondió con que se sentía profundamente orgulloso de poder crear poemas. Describió esa experiencia como si "apenas estuviera dando sus primeros suspiros" en la vida, una frase que conmovió a miles de personas y reflejó la dimensión de su logro.
Pero sus sueños no terminaron ahí. Además de descubrir una profunda pasión por la poesía, encontró en los libros de historia una nueva motivación para seguir aprendiendo. Su entusiasmo sorprendió incluso a sus profesores, a quienes les confesó que su mayor anhelo era ingresar algún día a la universidad.