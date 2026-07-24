Elimina las canas y vuelve tu cabello brillante con dos ingredientes que hay en casa

Cómo hacer una tintura casera contra las canas

A la hora de preparar las tinturas caseras contra las canas lo primero que se debe saber es que se trata de un procedimiento muy fácil, más barato y más sano para el cabello. Además, los ingredientes que suelen tener no son complicados de conseguir y muchas veces ya se tienen en la casa. Eso sí, depende del color de cabello es la tintura a utilizar.

En el caso de que tengas el cabello negro y tengas canas, una de las tinturas caseras para eliminarlas se puede hacer con solamente dos ingredientes: pimienta negra y yogur natural. Ambos se pueden comprar en cualquier supermercado y alcanzan para eliminar las canas.

Una vez que tienes los dos ingredientes anticanas, lo que debes hacer es lo siguiente:

Mezcla la pimienta negra con el yogur natural

Revuelve hasta que se forme una pasta gris

Aplica toda la mascarilla sobre el pelo

Deja reposar por una hora

Enjuaga con mucha agua tibia

Seca suavemente

Una vez que tengas el pelo seco, podrás ver que las canas han desaparecido. Lo mejor es que esta tintura de cabello casera la puedes usar cuantas veces quieras.