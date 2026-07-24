Elimina las canas y vuelve tu cabello brillante con dos ingredientes que hay en casa

A todas las personas, en algún momento de sus vidas, les aparecen canas en su cabello. Algunos se lo toman para bien y no le dan importancia, para otras puede llegar a ser un dolor de cabeza y por eso prefieren ocultarlas con algún tintura de cabello.
Ahora, todas las personas, principalmente las mujeres que se tiñen su cabello, saben que este proceso no es precisamente barato. A eso se le suma que muchas tinturas contienen químicos que dañan el cabello si se usan mal o de manera excesiva. Ante esto, hay una alternativa más natural y que elimina las canas por completo.
No obstante, tienen una contra, estas tinturas de cabello naturales duran menos tiempo, pero siempre se pueden volver a aplicar. Y así como tienen una contra, también tienen una a favor y es que también, además de cubrir las canas, estos remedios caseros ayudan a darle brillo y a sanar el cabello, según los ingredientes utilizados.
Cómo hacer una tintura casera contra las canas
A la hora de preparar las tinturas caseras contra las canas lo primero que se debe saber es que se trata de un procedimiento muy fácil, más barato y más sano para el cabello. Además, los ingredientes que suelen tener no son complicados de conseguir y muchas veces ya se tienen en la casa. Eso sí, depende del color de cabello es la tintura a utilizar.
En el caso de que tengas el cabello negro y tengas canas, una de las tinturas caseras para eliminarlas se puede hacer con solamente dos ingredientes: pimienta negra y yogur natural. Ambos se pueden comprar en cualquier supermercado y alcanzan para eliminar las canas.
Una vez que tienes los dos ingredientes anticanas, lo que debes hacer es lo siguiente:
- Mezcla la pimienta negra con el yogur natural
- Revuelve hasta que se forme una pasta gris
- Aplica toda la mascarilla sobre el pelo
- Deja reposar por una hora
- Enjuaga con mucha agua tibia
- Seca suavemente
Una vez que tengas el pelo seco, podrás ver que las canas han desaparecido. Lo mejor es que esta tintura de cabello casera la puedes usar cuantas veces quieras.
En pocas palabras
- Tinturas caseras: Alternativa natural para cubrir canas, más económica y saludable que las comerciales.
- Ingredientes: Para cabello negro, se puede usar una mezcla de pimienta negra y yogur natural.
- Aplicación: Mezclar, aplicar, dejar reposar una hora, enjuagar y secar para eliminar las canas.