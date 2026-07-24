Un museo enseña los rostros del pasado: así eran las personas del Imperio Romano

Luego, aplicaron técnicas modernas de modelado tridimensional para devolverles la apariencia original a esos antiguos restos óseos con una fidelidad asombrosa.

La exposición

Los resultados finales sorprenden a todos los visitantes por su enorme realismo visual. Las miradas de aquellos individuos parecen cobrar vida propia en las iluminadas vitrinas de la prestigiosa institución cultural. Quienes recorren los pasillos sienten una conexión profunda con el tiempo pretérito al observar detenidamente esas caras tan familiares.

Durante la etapa de investigación previa, los científicos a cargo utilizaron programas informáticos sumamente avanzados. Las potentes computadoras procesaron los complejos datos anatómicos para calcular el grosor exacto de los músculos faciales correspondientes. Así, lograron definir los rasgos únicos de cada habitante del Imperio Romano.

La muestra que acerca a los antiguos humanos

Una especialista encargada del proyecto científico ofreció detalles específicos sobre los valiosos hallazgos obtenidos. "Trabajar con restos tan antiguos requiere mucha delicadeza, pero el resultado final vale el gran esfuerzo porque nos permite ver a nuestros antepasados cara a cara", explicó la experimentada profesional sobre las fascinantes figuras exhibidas.

Cada escultura milenaria relata una historia silenciosa de la vida cotidiana en tiempos verdaderamente remotos. Las piezas artísticas recuperadas permiten comprender mucho mejor la enorme diversidad biológica de las poblaciones antiguas. Quienes asisten a la exposición descubren asombrados que las diferencias físicas con las personas del mundo actual resultan totalmente mínimas.