Un bisonte hizo volar a un abuelo por los aires: esto dijo el hombre después de que el video se volviera viral

Carl Isom-McDaniel vivió una pesadilla en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. Un inmenso bisonte embistió de forma sorpresiva al abuelo de 65 años. La fuerza del golpe lanzó al turista por el aire. El hombre sufrió múltiples fracturas en el fémur.
Los médicos operaron la pierna del paciente rápidamente en el centro de salud más cercano. El hombre logró ponerse de pie apenas un día después de la operación.
Un fotógrafo profesional grabó la secuencia completa. El aterrador video recorrió las redes sociales velozmente. A pesar de las dolorosas heridas corporales, el protagonista acudió a su cuenta virtual para llevar tranquilidad. "Gracias a todos, estoy bien", publicó en su perfil.
La sorprendente reacción del abuelo
El jubilado mostró una profunda gratitud hacia el animal salvaje. "Cuando estaba en el suelo inmóvil, incapaz de moverme, él estaba justo encima de mí", relató. El sujeto reflexionó sobre la situación límite. "Podría haberme pisoteado, podría haberme corneado para quitarme la vida, pero no lo hizo", agregó.
Mike MacLeod, responsable de grabar las imágenes, explicó las inquietudes de la víctima. El profesional señaló que el herido bromeaba para soportar el dolor físico. El hombre mayor quería repasar la grabación para asegurarse de que el incidente no ocurrió por su culpa.
Un bisonte enojado
Las normas del parque exigen mantener una distancia amplia con la fauna, requisito que todos los visitantes cumplían. El animal presentaba un comportamiento muy hostil por la temporada de apareamiento. Poco antes, la misma criatura asustó a un grupo de adolescentes.
El gigante animal fijó su atención en el turista, quien paseaba junto a su nieto adolescente. "Tan pronto como dejan de tomar fotos, el mamífero se levanta. El abuelo dijo: 'Salgamos de aquí. No me gusta esto'", describió MacLeod. La fiera comenzó a perseguirlos alrededor de unos pinos. El joven logró escapar gracias a sus reflejos. El hombre mayor recibió el golpe directo.
Para evitar una tragedia, el fotógrafo corrió hacia el lugar gritando fuerte para intimidar a la bestia. Varias personas presentes imitaron la acción para ahuyentar al atacante. Los turistas acompañaron al herido durante diez minutos hasta que llegó la ambulancia para trasladarlo.