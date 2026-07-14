Un bisonte hizo volar a un abuelo por los aires: esto dijo el hombre después de que el video se volviera viral

El animal estaba particularmente agresivo por la época de apareamiento.

La sorprendente reacción del abuelo

El jubilado mostró una profunda gratitud hacia el animal salvaje. "Cuando estaba en el suelo inmóvil, incapaz de moverme, él estaba justo encima de mí", relató. El sujeto reflexionó sobre la situación límite. "Podría haberme pisoteado, podría haberme corneado para quitarme la vida, pero no lo hizo", agregó.

Mike MacLeod, responsable de grabar las imágenes, explicó las inquietudes de la víctima. El profesional señaló que el herido bromeaba para soportar el dolor físico. El hombre mayor quería repasar la grabación para asegurarse de que el incidente no ocurrió por su culpa.

El abuelo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego del ataque.

Un bisonte enojado

Las normas del parque exigen mantener una distancia amplia con la fauna, requisito que todos los visitantes cumplían. El animal presentaba un comportamiento muy hostil por la temporada de apareamiento. Poco antes, la misma criatura asustó a un grupo de adolescentes.

A tourist was seriously injured after a bison tossed them about 8 feet into the air in Yellowstone National Park. The attack was captured on video by photographer Mike Macleod. pic.twitter.com/ZtGTb32Gee — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

El gigante animal fijó su atención en el turista, quien paseaba junto a su nieto adolescente. "Tan pronto como dejan de tomar fotos, el mamífero se levanta. El abuelo dijo: 'Salgamos de aquí. No me gusta esto'", describió MacLeod. La fiera comenzó a perseguirlos alrededor de unos pinos. El joven logró escapar gracias a sus reflejos. El hombre mayor recibió el golpe directo.

Para evitar una tragedia, el fotógrafo corrió hacia el lugar gritando fuerte para intimidar a la bestia. Varias personas presentes imitaron la acción para ahuyentar al atacante. Los turistas acompañaron al herido durante diez minutos hasta que llegó la ambulancia para trasladarlo.