OSEP lanzó su servicio de telemedicina que funciona las 24 horas del día

Rapidez e inmediatez: el tiempo máximo de espera para la atención es de pocos minutos.

Sin traslados: la consulta se realiza desde el hogar o cualquier lugar con conexión a internet.

Documentación al instante: el profesional puede emitir recetas digitales integradas al sistema SISAO de OSEP y certificados médicos validados mediante qr.

Disponibilidad permanente: atención bajo demanda espontánea, las 24 horas, los 7 días de la semana.

¿Cómo utilizar el sistema de Telemedicina de OSEP?

El sistema de Telemedicina de OSEP fue diseñado para que los afiliados puedan utilizarlo de manera simple, ágil e intuitiva a través de la aplicación oficial Mi OSEP:

Ingresar a la app Mi OSEP. Seleccionar la opción Teleconsulta. Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la consulta

Osana Startup telemedicina.jpg Las consultas pueden ser de pediatría, salud mental y clínica médica.

“La clave fue pensar en una experiencia sencilla, queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras. La Teleconsulta también es una herramienta para descomprimir las guardias en casos que no revisten urgencia, lo que llamamos código verde, el afiliado puede resolver su consulta médica de manera rápida sin necesidad de concurrir a un hospital, esto nos permite cuidar mejor los recursos del sistema y garantizar que las guardias estén disponibles para quienes realmente necesitan atención inmediata”, explicó Carlos Funes.

Las consultas que contempla el sistema de Telemedicina de OSEP

En una primera etapa, el servicio contempla consultas remotas en clínica médica, pediatría y salud mental.

Con esta iniciativa, OSEP continúa fortaleciendo su modelo de atención, incorporando tecnología al servicio de la salud y acercando respuestas concretas a las necesidades de sus afiliados.

Advertencia importante para afiliados de OSEP

OSEP advierte a sus afiliados que la única forma oficial de acceder a este servicio es a través de la aplicación Mi OSEP.

No se realizan llamados telefónicos, mensajes privados ni publicaciones en redes sociales para ofrecer turnos o consultas de Telemedicina, advirtieron desde la obra social.

Ante cualquier duda, se recomienda ingresar exclusivamente a los canales oficiales de la obra social.