Amor y romance prohibido: la increíble historia pasional de un hombre y la pareja de su amigo

La vida siguió su curso. Ambos formaron sus propias familias con sus parejas, tuvieron hijos y asumieron responsabilidades, cruzándose apenas una vez al año en los típicos festivales de Santiago del Estero, con saludos protocolares y nada más. Pero el amor y el fuego, aunque bajo las cenizas, seguía vivo.

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Amor en la pareja: el reencuentro y el viaje que lo cambió todo

Tuvieron que pasar más de 15 años para que el reloj volviera a ponerse en marcha. En 2024, Antonio y Bárbara coincidieron en el camping Costa Tacuara, a orillas del Río Dulce. Él, casado y con tres hijos; ella, ya de 38 años y también en matrimonio. La química estaba intacta y se manifestaba en gestos mínimos: miradas cómplices de mesa a mesa, juegos disimulados y una electricidad que ya no se podía ocultar. Lo prohibido se hacía desear.

La excusa perfecta llegó de la forma menos pensada. El marido de Bárbara debía someterse a una operación en la capital de Santiago del Estero, a 100 kilómetros de Añatuya, y fue la propia esposa de Antonio quien, sin imaginar nada, sugirió que él los llevara en su auto. El viaje de ida y vuelta estuvo cargado de una tensión insoportable. Por el espejo retrovisor, Antonio no dejaba de buscarla.

El quiebre definitivo ocurrió semanas después. Con la excusa de pedirle un préstamo de 80 mil pesos, Bárbara citó a Antonio a solas. Cuando él llegó con su auto, ella no se quedó en la ventanilla: abrió la puerta trasera, se acomodó en el medio del asiento y le dijo: "Sacame de acá".

Manejaron hasta un camino perdido en las afueras de la ciudad. Allí, entre los asientos del vehículo, se dieron el beso que habían esperado durante una década y media. Hubo risas, lágrimas y la confesión de un amor que ya no entraba en sus pechos.

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Amor y romance prohibido: en escándalo de pueblo

La clandestinidad los llevó a amarse en caminos de tierra, a orillas del río y en hoteles alejados, acompañados por miles de mensajes y videollamadas. Sabían que el estallido era inminente, y así fue. Por un error digital de Antonio, cuyos mensajes de WhatsApp y fotos de Bárbara terminaron en la nube familiar, su esposa descubrió todo.

El escándalo fue brutal. La esposa de Antonio enfrentó a Bárbara cara a cara en un tenso encuentro. En menos de 48 horas, las calles de Añatuya no hablaban de otra cosa. Amigos de toda la vida les dieron la espalda y los rumores más hirientes empezaron a circular, incluso llegaron a decir que él le pagaba por estar con ella. "Eso es lo que más nos dolió. La plata y la edad no tienen nada que ver con lo que sentimos", asegura él hoy, defendiendo su historia.

A pesar de que la historia de amor de la pareja quedó a la luz, la resolución de este romance desafía los finales de cuentos de hadas. Ninguno de los dos dejó a sus parejas. El hijo de 14 años de Bárbara le rogó llorando que no abandonara a su papá, y ella, desgarrada, decidió quedarse. Además, en un sincericidio brutal, confesó que prefiere que Antonio siga con su esposa por miedo a que busque a otra mujer si se queda solo.

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Hoy, el romance prohibido sigue vivo. Se ven a escondidas dos veces por semana y se hablan a diario. Antonio no pierde la esperanza: "Me muero por vivir con ella y terminar mi vida a su lado". Mientras tanto, en las calles de Añatuya, donde las habladurías nunca cesan, ellos mantienen encendida la llama de ese amor que nació en secreto y que demostró ser mucho más fuerte que el qué dirán.