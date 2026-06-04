Qué feriados hay en junio, cuándo se festeja el Día del Padre y los "finde" largos que quedan en 2026

Junio de 2026 llegó con una combinación de alivio y decepción para quienes esperan aprovechar los feriados para descansar o viajar. El sexto mes del año tendrá dos fechas patrias en el calendario, pero solo una de ellas permitirá disfrutar de un fin de semana largo.
La primera conmemoración corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha histórica es el 17 de junio, que este año cae miércoles, el feriado fue trasladado al lunes 15 con fines turísticos. De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días.
Distinta será la situación del segundo feriado del mes. El 20 de junio, día en que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, será inamovible y caerá un sábado. Por ese motivo, no generará una jornada adicional de descanso para gran parte de la gente.
Día del Padre en Argentina y los próximos feriados del 2026
El calendario de junio tendrá además una fecha especial para muchas familias. El Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio, siguiendo la tradición que lo ubica en el tercer domingo del mes.
¿Pero por qué se celebra en este día? La conmemoración tiene sus raíces en Estados Unidos. Fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien buscó homenajear a su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos tras la muerte de su esposa. La primera celebración se realizó en junio de 1910 en Spokane, Washington, y décadas más tarde, en 1972, el presidente Richard Nixon oficializó la fecha en ese país.
Con el tiempo, la costumbre se extendió a gran parte de América Latina, incluida la Argentina.
Los próximos "findes" largos en Argentina y cómo se pagan
Después de junio, el calendario nacional contempla otros feriados destacados, entre ellos:
- El Día de la Independencia, el 9 de julio. Jueves, inamovible.
- Feriado Puente Turístico, viernes 10 de julio.
- El Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, trasladado al lunes 17 de agosto.
- El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el lunes 12 de octubre.
- El Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará al lunes 23 de noviembre.
La legislación laboral vigente establece que quienes trabajen durante un feriado nacional deben percibir una remuneración con un recargo del 100%, mientras que quienes no presten servicios cobran la jornada como un día habitual.