Un equipo de investigadores en Perú acaba de sumar una pieza fundamental al rompecabezas de la historia americana. En el complejo arqueológico El Paraíso, situado en el distrito de San Martín de Porres, al norte de la capital peruana, hizo un descubrimiento de una estructura circular hundida que pertenece al periodo de la Civilización Caral, la más antigua de todo el continente.
Revolución arqueológica en América del Sur: hallaron una estructura de hace 4.000 años
Un equipo de investigadores descubrió una construcción monumental en el sitio de El Paraíso que redefine los tiempos de la civilización más antigua de América. El hallazgo vincula los orígenes de la organización social andina con complejos ritos ceremoniales.
Este hallazgo no es solo un logro para el patrimonio peruano; es un hito para la ciencia mundial. La estructura, construida con muros de piedra y barro, funcionaba como un centro ceremonial donde se realizaban ritos que unificaban a las primeras comunidades agrícolas y pesqueras de la costa central del Pacífico.
El Valle del Chillón: un nuevo epicentro arqueológico
Hasta hace poco, la atención global se centraba casi exclusivamente en la Ciudad Sagrada de Caral, ubicada en el valle de Supe. Sin embargo, este nuevo descubrimiento en el Valle del río Chillón demuestra que el modelo de organización social y religiosa de Caral fue mucho más expansivo de lo que se creía.
"Estamos ante una arquitectura monumental que precede por milenios a los Incas", explican los especialistas. "La plaza circular hundida es la firma arquitectónica de una sociedad que ya dominaba la ingeniería y la astronomía hace 5.000 años".
Detalles del descubrimiento en El Paraíso
La excavación ha revelado características técnicas que asombran a la comunidad científica:
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Antigüedad: Los restos datan del Periodo Arcaico Tardío (aproximadamente entre el 3.000 y el 2.500 a.C.).
Construcción: Se utilizaron piedras de gran tamaño unidas con mortero de barro, una técnica que ha resistido milenios en la zona sísmica de la costa.
Ubicación: El sitio de El Paraíso se encuentra en una zona de contacto entre el valle, el mar y el desierto, lo que facilitaba el intercambio de productos como algodón y pescados.
¿Qué significa esto para la historia de América?
Para nosotros, desde la mirada científica en Argentina y el resto de la región, este hallazgo refuerza la idea de que América tuvo un desarrollo civilizatorio autónomo y simultáneo al de potencias como Mesopotamia o Egipto. Mientras en otras latitudes se descubría la rueda o la escritura, en los Andes centrales ya se diseñaban centros urbanos con una complejidad arquitectónica envidiable.
El Ministerio de Cultura de Perú ya trabaja en la puesta en valor de esta nueva sección de El Paraíso, un sitio que, pese a estar rodeado por el crecimiento urbano de Lima, sigue guardando los secretos del origen de la vida organizada en nuestro continente.