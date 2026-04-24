Revolución arqueológica en América del Sur: hallaron una estructura de hace 4.000 años

El Valle del Chillón: un nuevo epicentro arqueológico

Hasta hace poco, la atención global se centraba casi exclusivamente en la Ciudad Sagrada de Caral, ubicada en el valle de Supe. Sin embargo, este nuevo descubrimiento en el Valle del río Chillón demuestra que el modelo de organización social y religiosa de Caral fue mucho más expansivo de lo que se creía.

"Estamos ante una arquitectura monumental que precede por milenios a los Incas", explican los especialistas. "La plaza circular hundida es la firma arquitectónica de una sociedad que ya dominaba la ingeniería y la astronomía hace 5.000 años".

Detalles del descubrimiento en El Paraíso

La excavación ha revelado características técnicas que asombran a la comunidad científica:

Antigüedad: Los restos datan del Periodo Arcaico Tardío (aproximadamente entre el 3.000 y el 2.500 a.C.).

Construcción: Se utilizaron piedras de gran tamaño unidas con mortero de barro, una técnica que ha resistido milenios en la zona sísmica de la costa.

Ubicación: El sitio de El Paraíso se encuentra en una zona de contacto entre el valle, el mar y el desierto, lo que facilitaba el intercambio de productos como algodón y pescados.

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¿Qué significa esto para la historia de América?

Para nosotros, desde la mirada científica en Argentina y el resto de la región, este hallazgo refuerza la idea de que América tuvo un desarrollo civilizatorio autónomo y simultáneo al de potencias como Mesopotamia o Egipto. Mientras en otras latitudes se descubría la rueda o la escritura, en los Andes centrales ya se diseñaban centros urbanos con una complejidad arquitectónica envidiable.

El Ministerio de Cultura de Perú ya trabaja en la puesta en valor de esta nueva sección de El Paraíso, un sitio que, pese a estar rodeado por el crecimiento urbano de Lima, sigue guardando los secretos del origen de la vida organizada en nuestro continente.