Investigan una momia y descubren parte de la historia de la literatura: un manuscrito de Homero

Descubrimiento literario en una tumba egipcia

El descubrimiento sucedió en el sector 22 del yacimiento arqueológico durante el pasado año 2025. Los investigadores destacaron que es la primera prueba de un fragmento de la literatura griega incorporado de forma voluntaria al proceso de momificación. Aunque en Oxirrinco aparecieron miles de papiros en el pasado, la ubicación de este ejemplar cambió las teorías sobre los ritos locales.

La ciudad fue un centro cultural relevante donde el griego funcionó como lengua principal. El poema de Homero circuló por todo el territorio de Egipto en la época grecorromana por su uso en la educación. Sin embargo, encontrar estos versos dentro de una momia sugirió nuevas formas de entender las tradiciones de la muerte en la antigüedad.

Expertos descubren versos bajo las vendas

homero Este fragmento de papiro contiene versos de la Ilíada y apareció de forma sorprendente adherido a las vendas de una momia egipcia. Los expertos identificaron pasajes del segundo libro de Homero, una pieza clave de la literatura griega que fue colocada deliberadamente sobre el abdomen del cuerpo hace más de mil seiscientos años, uniendo para siempre la cultura helénica con las prácticas locales.

El análisis del fragmento requirió técnicas de laboratorio poco invasivas por su mal estado de conservación. Además del papel, los científicos hallaron lenguas de oro y cobre en otros cuerpos de la misma zona. Estos objetos servían para que el fallecido hablara con el dios Osiris en el más allá. La presencia del descubrimiento literario sumó una pieza clave al rompecabezas histórico.

Los especialistas de la arqueología moderna todavía restauran otros documentos encontrados en la excavación. No descartaron la aparición de nuevos fragmentos de poemas o dramas griegos en el futuro cercano. Este trabajo en Egipto permitió conocer mejor cómo convivieron las culturas mediterráneas en el pasado remoto. El vínculo entre la muerte y las letras griegas abrió una nueva etapa de investigación científica.