Un equipo de expertos realizó el descubrimiento de restos de un papiro antiguo en la ciudad de Oxirrinco, Egipto. El hallazgo ocurrió dentro de una tumba donde descansaba una momia decorada con elementos dorados. Lo que sorprendió al grupo fue un manuscrito de la Ilíada guardado cerca del cuerpo. Este texto de Homero apareció bajo las vendas del abdomen del difunto.
Investigan una momia y descubren parte de la historia de la literatura: un manuscrito de Homero
Unos arqueólogos hallaron un fragmento de la Ilíada oculto en las vendas de una momia de 1.600 años y descubren datos sobre la literatura en Egipto
La pieza contiene versos del famoso catálogo de naves del segundo libro del poema épico. En esos párrafos, el autor nombró a los líderes de las fuerzas griegas que viajaron a Troya. Los directores de la misión explicaron que el uso de un texto literario en este contexto funerario resultó algo inédito. Hasta ahora, la arqueología solo registraba documentos mágicos o rituales en enterramientos similares.
Descubrimiento literario en una tumba egipcia
El descubrimiento sucedió en el sector 22 del yacimiento arqueológico durante el pasado año 2025. Los investigadores destacaron que es la primera prueba de un fragmento de la literatura griega incorporado de forma voluntaria al proceso de momificación. Aunque en Oxirrinco aparecieron miles de papiros en el pasado, la ubicación de este ejemplar cambió las teorías sobre los ritos locales.
La ciudad fue un centro cultural relevante donde el griego funcionó como lengua principal. El poema de Homero circuló por todo el territorio de Egipto en la época grecorromana por su uso en la educación. Sin embargo, encontrar estos versos dentro de una momia sugirió nuevas formas de entender las tradiciones de la muerte en la antigüedad.
Expertos descubren versos bajo las vendas
El análisis del fragmento requirió técnicas de laboratorio poco invasivas por su mal estado de conservación. Además del papel, los científicos hallaron lenguas de oro y cobre en otros cuerpos de la misma zona. Estos objetos servían para que el fallecido hablara con el dios Osiris en el más allá. La presencia del descubrimiento literario sumó una pieza clave al rompecabezas histórico.
Los especialistas de la arqueología moderna todavía restauran otros documentos encontrados en la excavación. No descartaron la aparición de nuevos fragmentos de poemas o dramas griegos en el futuro cercano. Este trabajo en Egipto permitió conocer mejor cómo convivieron las culturas mediterráneas en el pasado remoto. El vínculo entre la muerte y las letras griegas abrió una nueva etapa de investigación científica.