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Investigan una momia y descubren parte de la historia de la literatura: un manuscrito de Homero

Unos arqueólogos hallaron un fragmento de la Ilíada oculto en las vendas de una momia de 1.600 años y descubren datos sobre la literatura en Egipto

Francisco Pérez Osán
Editado por Francisco Pérez Osán
La imagen muestra el sector 22 de la excavación donde ocurrió el importante descubrimiento de la tumba 65 a finales del año 2025. En este sitio, los especialistas en arqueología desenterraron estructuras de piedra que resguardaban los restos de varios individuos, algunos de ellos con decoraciones geométricas y láminas de oro que demuestran la riqueza de las tradiciones funerarias de la época.

La imagen muestra el sector 22 de la excavación donde ocurrió el importante descubrimiento de la tumba 65 a finales del año 2025. En este sitio, los especialistas en arqueología desenterraron estructuras de piedra que resguardaban los restos de varios individuos, algunos de ellos con decoraciones geométricas y láminas de oro que demuestran la riqueza de las tradiciones funerarias de la época.

Un equipo de expertos realizó el descubrimiento de restos de un papiro antiguo en la ciudad de Oxirrinco, Egipto. El hallazgo ocurrió dentro de una tumba donde descansaba una momia decorada con elementos dorados. Lo que sorprendió al grupo fue un manuscrito de la Ilíada guardado cerca del cuerpo. Este texto de Homero apareció bajo las vendas del abdomen del difunto.

La pieza contiene versos del famoso catálogo de naves del segundo libro del poema épico. En esos párrafos, el autor nombró a los líderes de las fuerzas griegas que viajaron a Troya. Los directores de la misión explicaron que el uso de un texto literario en este contexto funerario resultó algo inédito. Hasta ahora, la arqueología solo registraba documentos mágicos o rituales en enterramientos similares.

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En la zona de Oxirrinco, los arque&oacute;logos hallaron piezas met&aacute;licas junto a los cuerpos, como esta lengua de oro dise&ntilde;ada para que el difunto conversara con los dioses. Este tipo de objetos met&aacute;licos formaba parte de los rituales de protecci&oacute;n durante el proceso de momificaci&oacute;n en el antiguo Egipto, permitiendo que la persona mantuviera su voz frente al dios Osiris en el reino de los muertos.

En la zona de Oxirrinco, los arqueólogos hallaron piezas metálicas junto a los cuerpos, como esta lengua de oro diseñada para que el difunto conversara con los dioses. Este tipo de objetos metálicos formaba parte de los rituales de protección durante el proceso de momificación en el antiguo Egipto, permitiendo que la persona mantuviera su voz frente al dios Osiris en el reino de los muertos.

Descubrimiento literario en una tumba egipcia

El descubrimiento sucedió en el sector 22 del yacimiento arqueológico durante el pasado año 2025. Los investigadores destacaron que es la primera prueba de un fragmento de la literatura griega incorporado de forma voluntaria al proceso de momificación. Aunque en Oxirrinco aparecieron miles de papiros en el pasado, la ubicación de este ejemplar cambió las teorías sobre los ritos locales.

La ciudad fue un centro cultural relevante donde el griego funcionó como lengua principal. El poema de Homero circuló por todo el territorio de Egipto en la época grecorromana por su uso en la educación. Sin embargo, encontrar estos versos dentro de una momia sugirió nuevas formas de entender las tradiciones de la muerte en la antigüedad.

Expertos descubren versos bajo las vendas

homero
Este fragmento de papiro contiene versos de la Il&iacute;ada y apareci&oacute; de forma sorprendente adherido a las vendas de una momia egipcia. Los expertos identificaron pasajes del segundo libro de Homero, una pieza clave de la literatura griega que fue colocada deliberadamente sobre el abdomen del cuerpo hace m&aacute;s de mil seiscientos a&ntilde;os, uniendo para siempre la cultura hel&eacute;nica con las pr&aacute;cticas locales.

Este fragmento de papiro contiene versos de la Ilíada y apareció de forma sorprendente adherido a las vendas de una momia egipcia. Los expertos identificaron pasajes del segundo libro de Homero, una pieza clave de la literatura griega que fue colocada deliberadamente sobre el abdomen del cuerpo hace más de mil seiscientos años, uniendo para siempre la cultura helénica con las prácticas locales.

El análisis del fragmento requirió técnicas de laboratorio poco invasivas por su mal estado de conservación. Además del papel, los científicos hallaron lenguas de oro y cobre en otros cuerpos de la misma zona. Estos objetos servían para que el fallecido hablara con el dios Osiris en el más allá. La presencia del descubrimiento literario sumó una pieza clave al rompecabezas histórico.

Los especialistas de la arqueología moderna todavía restauran otros documentos encontrados en la excavación. No descartaron la aparición de nuevos fragmentos de poemas o dramas griegos en el futuro cercano. Este trabajo en Egipto permitió conocer mejor cómo convivieron las culturas mediterráneas en el pasado remoto. El vínculo entre la muerte y las letras griegas abrió una nueva etapa de investigación científica.

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