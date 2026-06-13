Descubren una moneda escondida durante 440 años y resuelven el misterio de una ciudad perdida en la Patagonia

moneda ok ok La moneda del descubrimiento. Foto: gentileza

Atrás del descubrimiento: una colonia condenada por el clima, el aislamiento y la escasez

La expedición había partido de España en 1581 con 23 embarcaciones y alrededor de 3.000 personas. Antes de abandonar las costas de Cádiz, una tormenta hundió cinco barcos y provocó la muerte de unas 800 personas. Enfermedades, conflictos internos y temporales continuaron golpeando al grupo durante el viaje.

Cuando los colonos llegaron al estrecho de Magallanes a comienzos de 1584, apenas unas 340 personas permanecían en la expedición. Las condiciones del lugar resultaron devastadoras: los cultivos fracasaron casi por completo, escasearon los alimentos y la desesperación se extendió rápidamente.

arqueologos El trabajo de los especialistas en la Patagonia fue clave para lograr el descubrimiento. Foto: gentileza

Según documentaron la historiadora Soledad González y el arqueólogo Simón Urbina en la obra Puerto del Hambre, más allá de la leyenda, 9 de cada 10 habitantes murieron o desertaron. También registraron episodios de extrema desesperación e incluso canibalismo.

En 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish encontró las ruinas del asentamiento y apenas dos sobrevivientes. Impactado por la tragedia, rebautizó el lugar como Puerto del Hambre, un nombre que sobrevivió al paso de los siglos.

Ahora, 440 años después, aquella moneda enterrada por Sarmiento de Gamboa vuelve a emerger como una prueba clave para reconstruir la historia de una ciudad que nunca logró cumplir su destino.