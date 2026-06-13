Una pequeña moneda de plata escondida bajo tierra durante más de cuatro siglos acaba de arrojar nueva luz sobre uno de los hechos más dramáticos de la historia de la Patagonia. Arqueólogos de la Universidad Austral de Chile descubrieron un "real de a ocho" (moneda de plata de 8 reales) del siglo XVI en el estrecho de Magallanes, exactamente en el lugar donde el explorador español Pedro Sarmiento de Gamboa afirmó haberlo enterrado en 1584.
Descubren una moneda escondida durante 440 años y resuelven el misterio de una ciudad perdida en la Patagonia
La pieza de plata fue descubierta en el estrecho de Magallanes y confirma el lugar donde se levantó una de las colonias más trágicas de la conquista española
El descubrimiento permite confirmar la ubicación precisa de la desaparecida Ciudad del Rey Don Felipe, el asentamiento que la Corona española fundó para controlar el estratégico paso entre los océanos Atlántico y Pacífico.
La historia se remonta al 25 de marzo de 1584, cuando Sarmiento de Gamboa colocó la primera piedra de una iglesia y depositó la moneda bajo sus cimientos como símbolo fundacional. Sin embargo, el proyecto que debía consolidar el dominio español en la región terminó convirtiéndose en una tragedia que pasaría a la historia con otro nombre: Puerto del Hambre.
Atrás del descubrimiento: una colonia condenada por el clima, el aislamiento y la escasez
La expedición había partido de España en 1581 con 23 embarcaciones y alrededor de 3.000 personas. Antes de abandonar las costas de Cádiz, una tormenta hundió cinco barcos y provocó la muerte de unas 800 personas. Enfermedades, conflictos internos y temporales continuaron golpeando al grupo durante el viaje.
Cuando los colonos llegaron al estrecho de Magallanes a comienzos de 1584, apenas unas 340 personas permanecían en la expedición. Las condiciones del lugar resultaron devastadoras: los cultivos fracasaron casi por completo, escasearon los alimentos y la desesperación se extendió rápidamente.
Según documentaron la historiadora Soledad González y el arqueólogo Simón Urbina en la obra Puerto del Hambre, más allá de la leyenda, 9 de cada 10 habitantes murieron o desertaron. También registraron episodios de extrema desesperación e incluso canibalismo.
En 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish encontró las ruinas del asentamiento y apenas dos sobrevivientes. Impactado por la tragedia, rebautizó el lugar como Puerto del Hambre, un nombre que sobrevivió al paso de los siglos.
Ahora, 440 años después, aquella moneda enterrada por Sarmiento de Gamboa vuelve a emerger como una prueba clave para reconstruir la historia de una ciudad que nunca logró cumplir su destino.