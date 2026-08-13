Descubren un barco romano muy cargado 46 metros bajo el mar

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli destacó a quienes estuvieron a cargo del descubrimiento: "quiero felicitar al Arma de Carabinieri, a sus unidades especializadas y a la Soprintendenza del Mare de la Región Siciliana por la competencia y la dedicación que han hecho posible este resultado".

"El mar sigue devolviéndonos fragmentos valiosos de nuestra historia y el pecio de Mazara del Vallo nos habla de los hombres, las rutas y los intercambios que hicieron del Mediterráneo una encrucijada de civilizaciones. La investigación continuará para desvelar su historia y ponerla a disposición de la ciudadanía", señaló Giuli.

Lo más importante: la carga

El descubrimiento incluyó objetos de plomo además de las ánforas.

El descubrimiento se destaca por tener cientos de ánforas, que se cree que llevaba para vender en otros territorios. La mayoría de esta son del tipo Dressel 1A. También se encontraron dos cepos de ancla de plomo y otra estructura del mismo material.

El yacimiento será ahora objeto de nuevas tareas de documentación y estudio en profundidad por parte de la Soprintendenza del Mare, orientadas a reconstruir el contexto arqueológico y a adoptar las necesarias medidas de protección.