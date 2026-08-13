Arqueólogos submarinos realizaron un descubrimiento importante en Sicilia, Italia. Se trata de un barco de la época del Imperio Romano, cargado con cientos de ánforas, que naufragó cerca de la costa de Mazara del Vallo.
Descubren un barco romano muy cargado 46 metros bajo el mar
Un descubrimiento sorprendió a los arqueólogos: un barco romano hundido cerca de la costa de Mazara del Vallo, en Italia
Las primeras dataciones indican que el barco es del siglo II o I a.C., lo que lo hace de más de 2000 años de antigüedad. Autoridades destacaron la importancia del descubrimiento, que es uno de los más grandes que se realizaron en el área hasta el momento.
Un descubrimiento valioso
Los encargados de realizar el hallazgo fueron el Núcleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) de Palermo, la Soprintendenza del Mare de la Región Siciliana y el Núcleo Carabinieri Subacquei de Messina, con el apoyo de la patrullera de los Carabinieri de Trapani
El ministro de Cultura, Alessandro Giuli destacó a quienes estuvieron a cargo del descubrimiento: "quiero felicitar al Arma de Carabinieri, a sus unidades especializadas y a la Soprintendenza del Mare de la Región Siciliana por la competencia y la dedicación que han hecho posible este resultado".
"El mar sigue devolviéndonos fragmentos valiosos de nuestra historia y el pecio de Mazara del Vallo nos habla de los hombres, las rutas y los intercambios que hicieron del Mediterráneo una encrucijada de civilizaciones. La investigación continuará para desvelar su historia y ponerla a disposición de la ciudadanía", señaló Giuli.
Lo más importante: la carga
El descubrimiento se destaca por tener cientos de ánforas, que se cree que llevaba para vender en otros territorios. La mayoría de esta son del tipo Dressel 1A. También se encontraron dos cepos de ancla de plomo y otra estructura del mismo material.
El yacimiento será ahora objeto de nuevas tareas de documentación y estudio en profundidad por parte de la Soprintendenza del Mare, orientadas a reconstruir el contexto arqueológico y a adoptar las necesarias medidas de protección.
En pocas palabras
- Descubrimiento arqueológico: hallan un barco romano del siglo II o I a.C. cerca de Sicilia.
- Carga valiosa: la embarcación transportaba cientos de ánforas, con algunas del tipo Dressel 1A.
- Investigación futura: el sitio del naufragio será estudiado para reconstruir su historia y protegerlo.