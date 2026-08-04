Usaba un descubrimiento arqueológico como pisapapeles: puso su vida en riesgo

Martin comenzó a sospechar cuando, durante una charla con un camionero que tenía experiencia militar, se enteró de que el objeto no parecía realmente una imitación. Tras esa revelación, se comunicó con la oficina del sheriff de Atascosa.

Desde la oficina del sheriff explicaron: "La persona que llamó informó a los agentes que había tenido el artefacto explosivo en su poder durante años y que siempre había creído que se trataba de un proyectil de instrucción (inerte). Cuando un amigo militar lo vio, sospechó que estaba activo, y eso fue lo que los llevó a llamar a la Oficina del Sheriff".

Más vale prevenir...

La publicación del sheriff tras el descubrimiento.

Los oficiales que llegaron al lugar observaron el obús, y decidieron no arriesgarse. En un comunicado, se señaló que "los agentes se pusieron en contacto con un equipo de desactivación de explosivos de la Base de la Fuerza Aérea Lackland, en San Antonio, que llegó al lugar poco después".

"El equipo de desactivación de explosivos confirmó que el artefacto era, en efecto, un proyectil activo tipo 'Parrott' de la época de la Guerra Civil y lo trasladó de forma segura a un campo de pruebas de explosivos en Camp Bullis, donde fue destruido de manera segura", cerraron en el comunicado.

Por esta vez, no sucedió una tragedia, pero Martin sabe la suerte que tuvo: "Ahora pienso, bueno, esto me está dejando como un tonto, ¿verdad? ¿Quién es el tonto aquí?". "Durante todo este tiempo, tuve ahí esa bomba antigua que podría haber explotado", expresó.