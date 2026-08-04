No es poco común que artefactos del pasado sean utilizados como adornos en la actualidad. Pero esta costumbre podría haberle costado la vida a un hombre de Estados Unidos, que utilizaba un descubrimiento de la Guerra Civil de ese país como pisapapeles en su escritorio.
Usaba un descubrimiento arqueológico como pisapapeles: puso su vida en riesgo
Un hombre pensó que utilizar un descubrimiento arqueológico de la Guerra Civil norteamericana era buena idea, pero estaba muy equivocado
Steve Martin, un ciudadano de Texas, tenía una enorme munición de artillería en su escritorio, en donde impedía que sus papeles salieran volando. Lo que ignoraba es que este adorno era muy peligroso, ya que se trataba de munición viva.
Un descubrimiento peligroso
"Todo el que entra quiere levantarlo, mirarlo y manipularlo", le contó Martin a Destany Fuller, de la emisora KABB."Todos pensamos: 'Es una especie de bomba de imitación'". Pero la realidad no podía ser más diferente.
Martin comenzó a sospechar cuando, durante una charla con un camionero que tenía experiencia militar, se enteró de que el objeto no parecía realmente una imitación. Tras esa revelación, se comunicó con la oficina del sheriff de Atascosa.
Desde la oficina del sheriff explicaron: "La persona que llamó informó a los agentes que había tenido el artefacto explosivo en su poder durante años y que siempre había creído que se trataba de un proyectil de instrucción (inerte). Cuando un amigo militar lo vio, sospechó que estaba activo, y eso fue lo que los llevó a llamar a la Oficina del Sheriff".
Más vale prevenir...
Los oficiales que llegaron al lugar observaron el obús, y decidieron no arriesgarse. En un comunicado, se señaló que "los agentes se pusieron en contacto con un equipo de desactivación de explosivos de la Base de la Fuerza Aérea Lackland, en San Antonio, que llegó al lugar poco después".
"El equipo de desactivación de explosivos confirmó que el artefacto era, en efecto, un proyectil activo tipo 'Parrott' de la época de la Guerra Civil y lo trasladó de forma segura a un campo de pruebas de explosivos en Camp Bullis, donde fue destruido de manera segura", cerraron en el comunicado.
Por esta vez, no sucedió una tragedia, pero Martin sabe la suerte que tuvo: "Ahora pienso, bueno, esto me está dejando como un tonto, ¿verdad? ¿Quién es el tonto aquí?". "Durante todo este tiempo, tuve ahí esa bomba antigua que podría haber explotado", expresó.
En pocas palabras
- Artefacto peligroso: tn hombre de Estados Unidos usaba un descubrimiento arqueológico de la Guerra Civil como pisapapeles, sin saber que estaba activo.
- Descubrimiento insospechado: tras sospechar por un amigo militar, contactó a la policía, quienes confirmaron que era munición viva.
- Intervención de expertos: un equipo de desactivación de explosivos aseguró y destruyó el proyectil activo de la Guerra Civil.