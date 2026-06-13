Estudio llega a un descubrimiento inesperado sobre el home office: nos está volviendo más solitarios

Consecuencias del home office

Quienes desempeñan tareas bajo el esquema de home office pasan aproximadamente una hora extra en soledad cada día en comparación con los empleados presenciales. El informe advierte que este alejamiento no se compensa al terminar el horario laboral.

home office.jpg Hacer home office tiene efectos secundarios inesperados, según este estudio.

“Incluso vemos una disminución en el tiempo pasado con amigos después de la jornada laboral en relación con las personas en ocupaciones no remotas”, explicó Natalia Emanuel, economista de la Reserva Federal de Nueva York y autora principal del reporte.

El fenómeno golpea con mayor fuerza a los ciudadanos que habitan viviendas unipersonales. En estos casos, la falta de interacciones cotidianas alcanza niveles extremos. Algunas personas pasan jornadas enteras sin ningún contacto humano, ni siquiera un saludo corto al empleado de una cafetería.

Datos preocupantes

La escasez de socialización generó un incremento en los cuadros de angustia psicológica generalizada. El estudio demostró que los profesionales aptos para las tareas remotas reportaron mayores índices de depresión.

home office.webp Las modalidades híbridas son mejores para la salud mental.

Las consultas con especialistas y las recetas de medicamentos para la ansiedad mostraron una subida clara dentro de este grupo de la población. “De hecho, vemos que toda la distribución se desplaza hacia un mayor malestar”, señaló Emanuel sobre los alarmantes hallazgos.

Los autores aclaran que el descubrimiento no busca justificar la imposición de una presencialidad absoluta obligatoria. Las empresas obtienen mejores resultados cuando permiten que cada empleado elija su modalidad preferida de trabajo. La libertad de elección mitiga los efectos negativos en el estado de ánimo general, por lo que el esquema híbrido surge como una alternativa equilibrada.