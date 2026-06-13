Estudio llega a un descubrimiento inesperado sobre el home office: nos está volviendo más solitarios

El panorama laboral experimentó transformaciones profundas durante los últimos años. Las tareas desde el hogar ganaron terreno de forma masiva, presentándose como una alternativa cómoda. No obstante, un reciente estudio científico expone un descubrimiento preocupante respecto a esta modalidad.
El análisis contempló datos de más de medio millón de empleados en Estados Unidos entre los años 2011 y 2024. Los encargados del informe omitieron el período más severo de la emergencia sanitaria global para evitar alteraciones en los resultados finales.
De esta manera, el descubrimiento arrojó que realizar el trabajo sin salir del hogar eleva el aislamiento social, lo cual desgasta la salud mental.
Consecuencias del home office
Quienes desempeñan tareas bajo el esquema de home office pasan aproximadamente una hora extra en soledad cada día en comparación con los empleados presenciales. El informe advierte que este alejamiento no se compensa al terminar el horario laboral.
“Incluso vemos una disminución en el tiempo pasado con amigos después de la jornada laboral en relación con las personas en ocupaciones no remotas”, explicó Natalia Emanuel, economista de la Reserva Federal de Nueva York y autora principal del reporte.
El fenómeno golpea con mayor fuerza a los ciudadanos que habitan viviendas unipersonales. En estos casos, la falta de interacciones cotidianas alcanza niveles extremos. Algunas personas pasan jornadas enteras sin ningún contacto humano, ni siquiera un saludo corto al empleado de una cafetería.
Datos preocupantes
La escasez de socialización generó un incremento en los cuadros de angustia psicológica generalizada. El estudio demostró que los profesionales aptos para las tareas remotas reportaron mayores índices de depresión.
Las consultas con especialistas y las recetas de medicamentos para la ansiedad mostraron una subida clara dentro de este grupo de la población. “De hecho, vemos que toda la distribución se desplaza hacia un mayor malestar”, señaló Emanuel sobre los alarmantes hallazgos.
Los autores aclaran que el descubrimiento no busca justificar la imposición de una presencialidad absoluta obligatoria. Las empresas obtienen mejores resultados cuando permiten que cada empleado elija su modalidad preferida de trabajo. La libertad de elección mitiga los efectos negativos en el estado de ánimo general, por lo que el esquema híbrido surge como una alternativa equilibrada.