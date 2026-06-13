Millones de cuerpos bajo el agua: macabro y fascinante descubrimiento en lo profundo del océano

En concreto, los restos de las ballenas abarcan desde ejemplares actuales hasta fósiles que datan de más de 5,3 millones de años de antigüedad.

El descubrimiento, publicado en la revista Nature, reveló una concentración nunca antes registrada, con una extensión de 1.200 kilómetros y una posible acumulación de hasta 10 millones de cadáveres.

Debido a la topografía escarpada en forma de "V" de la fractura de Diamantina, los cadáveres de las ballenas quedan atrapados en el fondo, protegidos del desgaste por bajísimas tasas de sedimentación y una coraza natural de hierro y manganeso que los preserva intactos durante años.

oceano, descubrimiento El cementerio cuenta con una extensión de 1200 kilómetros.

Además de revolucionar la paleontología mediante el hallazgo de cráneos de especies extintas como la Pterocetus diamantinae, este colosal depósito orgánico en el océano desempeña una función crucial a nivel global que impacta directamente sobre el planeta Tierra al reducir los gases.

Qué pasa cuando una ballena muere en el océano

Más allá de lugar, hay que decir que el proceso natural de muerte de una ballena en el océano es algo que hace posible este descubrimiento.

Cuando una ballena muere en el océano, su cuerpo suele flotar temporalmente debido a los gases de descomposición y luego se hunde hasta el fondo marino en un proceso conocido como caída de ballena.

En el caso de la fosa de Diamantina, el viaje los lleva a más de 7.000 metros de profundidad, en donde los cadáveres son aprovechados por los carroñeros.