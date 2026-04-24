Descubren en Estados Unidos a uno de los animales más raros: 1 en 50 millones

La biología detrás de este fenómeno reside en una anomalía genética durante el desarrollo del animal. Según explicaron los expertos, la langosta posee capas de pigmento que normalmente se mezclan para dar un tono marrón o manchado. En este caso, la fusión de dos huevos fertilizados generó que el espécimen cargue con dos grupos de información genética distintos, manifestados visualmente en cada lado de su caparazón.

Este tipo de variaciones cromáticas resulta extremadamente difícil de observar en el medio natural. La falta de camuflaje expone a estos animales ante los depredadores desde edades tempranas. Que este ejemplar alcanzara un peso superior a las tres libras indica una gran capacidad de supervivencia en un entorno hostil antes de su captura.

Un hogar entre millones de especies

El animal permanecerá bajo cuidado profesional mientras el acuario atraviesa un proceso de renovación. Los biólogos planean observar su comportamiento antes de elegir un nombre definitivo, considerando que estos crustáceos viven hasta un siglo. El público podrá observar a este habitante marino a partir de inicios del año 2027.

La presencia de la langosta servirá como una herramienta educativa sobre la diversidad biológica. El descubrimiento de estos ejemplares únicos entre millones permite comprender mejor cómo funcionan los mecanismos de la herencia. Los científicos esperan que los visitantes valoren la complejidad de la naturaleza a través de esta pieza viva de la genética marina.