Adiós al piso flotante: la tendencia ecológica que se impone en decoración de interiores para 2026

Por otro lado, uno de los atributos más valorados del corcho es su ergonomía. A diferencia de las superficies rígidas, ofrece una sensación elástica al caminar, lo que supone un alivio significativo para las articulaciones y la columna vertebral.

Así mismo, desde una perspectiva técnica, el corcho destaca por su estructura celular única, similar a un panal de abejas, lo que le otorga una resiliencia inigualable. Esta morfología permite que el suelo recupere su forma original tras la presión de muebles pesados, evitando marcas permanentes.

Además, esta tendencia funciona como un aislante térmico y acústico natural de alto rendimiento. En entornos urbanos y departamentos, su capacidad para absorber el sonido de las pisadas (a diferencia del piso flotante) y mantener una temperatura agradable al tacto lo posiciona como un recurso imbatible para quienes prefieren circular descalzos sin sacrificar el silencio del hogar.

En cuanto a su versatilidad estética y funcional, actualmente se presenta en una amplia gama de formatos y patrones de grano irregulares que aportan una textura orgánica y sofisticada. Mediante el uso de tintes naturales, es posible obtener diversas tonalidades que se adaptan a cualquier tipo de decoración, algo contrario a lo que sucede con el piso flotante.

piso de corcho Suelo de corcho, la tendencia en decoración que llega para ponerle fin al reinado del piso flotante.

Asimismo, su buen comportamiento frente a la humedad (siempre que no existan inconvenientes permanentes) facilita su instalación en cocinas, un entorno donde su calidez y facilidad de limpieza son sumamente apreciadas.

Finalmente, su instalación se ha simplificado para adaptarse a las necesidades actuales. Existen principalmente dos modalidades: las placas o rollos que se fijan mediante adhesivos al subsuelo, y el innovador sistema de anclaje click.