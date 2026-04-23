Miniso inauguró su primera tienda en Argentina y hubo filas de hasta 5 cuadras para ingresar

769b0127-6288-48e2-b7b4-0053339996a8 Largas filas en calle Florida para ingresar este jueves al local de Miniso en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: gentileza @SirChandlerBlog

La apertura de este local se produce en medio de numerosos cierres de conocidas marcas, como Garbarino.

¿Qué es Miniso y por qué genera tanta euforia?

Fundada con la premisa de ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles -aunque no tanto en países como Chile- y bajo una estética minimalista, Miniso ha logrado lo que pocas marcas: convertir la compra de artículos cotidianos en una experiencia de "búsqueda del tesoro".

Sus góndolas están repletas de peluches (especialmente los de su línea We Bare Bears), papelería, cosmética, tecnología y accesorios para el hogar.

"Nuestro objetivo no es solo vender productos, sino promover un estilo de vida relajado y feliz", señalaron directivos de la marca durante el corte de cinta. La llegada a la Argentina se da en un contexto de apertura comercial que ha permitido el retorno de grandes jugadores del retail internacional, y Miniso llega con un catálogo que incluye sus famosas licencias globales como Marvel, Sanrio (Hello Kitty) y Disney.

miniso Miniso llega con un catálogo que incluye sus famosas licencias globales como Marvel, Sanrio (Hello Kitty) y Disney. Foto: redes sociales

El impacto en el mercado local y el plan de expansión

La inauguración de hoy no es un evento aislado. La firma proyecta que Argentina se convierta en uno de sus mercados más fuertes en el Cono Sur. El desembarco implica no solo la generación de puestos de trabajo directos en las tiendas, sino también una logística de distribución a gran escala.

Expertos en consumo aseguran que el éxito de Miniso radica en su capacidad de renovación. "El inventario cambia casi semanalmente. Eso genera en el cliente una necesidad de visita constante para ver 'qué hay de nuevo'", explicaron analistas del sector. En un mercado como el argentino, ávido de novedades internacionales y diseño funcional, la propuesta parece tener el éxito asegurado.

miniso Miniso ha logrado lo que pocas marcas: convertir la compra de artículos cotidianos en una experiencia de "búsqueda del tesoro". Foto: redes sociales

El furor en las redes sociales

Desde temprano, las redes sociales se inundaron de imágenes de los primeros compradores. El hashtag #MinisoArgentina se convirtió en tendencia en minutos, reflejando el interés de un público joven que ya conocía la marca por sus viajes al exterior o por el contenido viral en TikTok e Instagram.

Los productos estrella de la jornada fueron, sin duda, las colecciones de papelería japonesa y los artículos de skincare, conocidos por su relación precio-calidad. Además, la estética de la tienda, con sus pasillos blancos, iluminación brillante y organización impecable, resultó un imán para los creadores de contenido que buscaban el mejor ángulo para sus historias.

¿Cuándo llega a las provincias?

Aunque la apertura de este 23 de abril se centró en la capital, desde la empresa confirmaron que ya están analizando locaciones en ciudades clave. Los centros comerciales de Mendoza, Córdoba y Rosario están en el radar para la segunda etapa de lanzamientos. Para los mendocinos, la llegada de Miniso significaría una competencia directa para las tiendas locales de decoración y accesorios, elevando la vara en cuanto a presentación y variedad de licencias originales.

Con esta apertura, Argentina se suma a la red global de una marca que ha sabido interpretar la necesidad del consumidor moderno: objetos que sean útiles, estéticamente placenteros y, sobre todo, que no pesen en el bolsillo.

La llegada de Miniso se suma a una serie de desembarcos internacionales previstos para este 2026, lo que marca un cambio de tendencia en el sector comercial tras años de retracción. Se estima que la marca abrirá al menos cinco locales más antes de que termine el año.