Chau dólares "bajo el colchón": el truco para hacer rendir USD 2.400 a 30 días y sin riesgos

El BNA paga una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para las colocaciones a 30 días.

para las colocaciones a 30 días. Si hoy decidís colocar tus USD 2.400 en esta entidad, al vencimiento te llevarás una ganancia limpia de USD 3,16 .

en esta entidad, al vencimiento te llevarás una ganancia limpia de . Tu capital final disponible ascenderá a USD 2.403,16.

Ranking: ¿Cuánto rinden USD 2.400 en los distintos bancos?

Mientras algunas entidades buscan atraer activamente los dólares del público con tasas competitivas, otras pagan porcentajes meramente simbólicos. Así queda tu ganancia mensual estimada según el banco que elijas:

Banco Nación (1,60% TNA): Ganás USD 3,16 .

Ganás . Banco Macro (1,50% TNA): Ganás USD 2,96 .

Ganás . Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Ganás USD 2,47 .

Ganás . BBVA Argentina (1,00% TNA): Ganás USD 1,97 .

Ganás . Banco Ciudad (0,10% TNA): Ganás apenas USD 0,20 .

Ganás apenas . Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Tu ganancia es de tan solo USD 0,10.

dólares

¿Vale la pena inmovilizar los dólares?

Es cierto que los rendimientos en moneda extranjera muestran una tendencia a la baja paulatina (hace solo un año, el Banco Nación lideraba este mismo segmento con una tasa del 2,50% anual). Además, sumar alrededor de tres dólares al mes puede parecer modesto a simple vista.

Sin embargo, para las estrategias de ahorro a largo plazo, constituye un ingreso pasivo seguro que supera ampliamente a la inacción de una cuenta bancaria estancada. Eligiendo las opciones más convenientes, como el Banco Nación o el Banco Macro, te garantizás que tus billetes en dólares generen valor genuino mes tras mes de forma 100% predecible.