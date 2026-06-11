Guardar los billetes estadounidenses "bajo el colchón" o dejarlos inactivos en una caja de ahorro tradicional no genera ningún tipo de rendimiento. Por este motivo, el plazo fijo en dólares vuelve a posicionarse como una alternativa fuerte para los ahorristas de perfil conservador, ya que permite sumar un ingreso extra mensual sin los riesgos de instrumentos más volátiles como los bonos o las acciones.
Chau dólares "bajo el colchón": el truco para hacer rendir USD 2.400 a 30 días y sin riesgos
Tener los dólares quietos ya no es negocio. Conocé cuáles son los bancos que pagan las mejores tasas del mercado y cuánto rinde exactamente un depósito de 2.400 dólares en un mes.
Pero, a la hora de la verdad, ¿cuánto dinero real deja esta inversión? Te mostramos el cálculo exacto tomando como punto de partida un capital de 2.400 dólares en un plazo de 30 días.
El banco que lidera los rendimientos en plazos fijos en dólares
Actualmente, la brecha de rentabilidad entre las distintas entidades del sistema financiero local es muy marcada. El Banco de la Nación Argentina (BNA) se ubica a la cabeza del mercado al ofrecer la rentabilidad más alta para los depósitos en divisas.
- El BNA paga una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para las colocaciones a 30 días.
- Si hoy decidís colocar tus USD 2.400 en esta entidad, al vencimiento te llevarás una ganancia limpia de USD 3,16.
- Tu capital final disponible ascenderá a USD 2.403,16.
Ranking: ¿Cuánto rinden USD 2.400 en los distintos bancos?
Mientras algunas entidades buscan atraer activamente los dólares del público con tasas competitivas, otras pagan porcentajes meramente simbólicos. Así queda tu ganancia mensual estimada según el banco que elijas:
- Banco Nación (1,60% TNA): Ganás USD 3,16.
- Banco Macro (1,50% TNA): Ganás USD 2,96.
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Ganás USD 2,47.
- BBVA Argentina (1,00% TNA): Ganás USD 1,97.
- Banco Ciudad (0,10% TNA): Ganás apenas USD 0,20.
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Tu ganancia es de tan solo USD 0,10.
¿Vale la pena inmovilizar los dólares?
Es cierto que los rendimientos en moneda extranjera muestran una tendencia a la baja paulatina (hace solo un año, el Banco Nación lideraba este mismo segmento con una tasa del 2,50% anual). Además, sumar alrededor de tres dólares al mes puede parecer modesto a simple vista.
Sin embargo, para las estrategias de ahorro a largo plazo, constituye un ingreso pasivo seguro que supera ampliamente a la inacción de una cuenta bancaria estancada. Eligiendo las opciones más convenientes, como el Banco Nación o el Banco Macro, te garantizás que tus billetes en dólares generen valor genuino mes tras mes de forma 100% predecible.