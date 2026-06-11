La fecha exacta en la que se cobra el aguinaldo: qué dice la Ley

El día del vencimiento oficial: La Ley estipula que la primera cuota del SAC debe abonarse a más tardar el martes 30 de junio de 2026 .

La Ley estipula que la primera cuota del SAC debe abonarse a más tardar el . El período de gracia permitido: La misma normativa contempla un margen técnico de cuatro días hábiles de demora para que las empresas resuelvan la liquidación de haberes.

Debido a estos cuatro días de prórroga que otorga la Ley, el depósito en las cuentas sueldo de algunos sectores privados puede verse reflejado de manera válida hasta el lunes 6 de julio de 2026. Pasada esa fecha, el pago entra en mora y los trabajadores pueden iniciar los reclamos correspondientes.

aguinaldo

El cronograma para los jubilados y pensionados

El sector previsional se rige bajo una modalidad de pago distinta a la de los empleados del sector privado o de la administración pública.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) unifica el desembolso de la primera cuota del aguinaldo con el haber mensual habitual. Los fondos se acreditan de forma conjunta durante las últimas tres semanas de junio, siguiendo un esquema ordenado por la terminación del DNI de cada beneficiario y los topes de ingresos fijados por el organismo.

Cómo verificar que el monto liquidado sea el correcto

Aunque la fecha es el dato más buscado, el cálculo del dinero también responde a criterios legales fijos. El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida dentro del semestre (enero-junio).

Para auditar el recibo de sueldo desde casa se deben sumar todos los conceptos remunerativos del mes más alto: el salario básico, las horas extras, los plus por presentismo o título, las comisiones y la antigüedad. La mitad de esa cifra final será el aguinaldo bruto.

En cambio, si ingresaste a trabajar recientemente o el contrato laboral finalizó antes de cumplir los seis meses de actividad, la Ley ampara el cobro de un monto proporcional.

La cuenta consiste en dividir el mejor sueldo de ese período por 12 y multiplicar el resultado por los meses trabajados de manera efectiva. Si tu haber bruto máximo fue de $800.000 y prestaste servicios durante tres meses, la liquidación del SAC será de $200.000.

aguinaldos

Quiénes quedan fuera del cobro del aguinaldo

El derecho al Sueldo Anual Complementario está ligado de manera exclusiva a la estructura del empleo registrado y al sistema previsional integrado.

Por esta razón, quedan excluidos de percibir este ingreso extra de mitad de año los profesionales independientes autónomos, los aportantes al régimen del Monotributo en todas sus categorías y los trabajadores que se desempeñan en la informalidad laboral.