Cuándo se paga el aguinaldo y cómo saber el monto exacto que voy a cobrar

El calendario del SAC: ¿cuándo se deposita el aguinaldo?

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) regula de manera estricta los plazos de pago para el sector formal, dividiendo el beneficio en dos vencimientos anuales. Para esta primera parte del año, el calendario cuenta con dos momentos determinantes:

Fecha límite oficial: El plazo formal para que los empleadores depositen el dinero vence el martes 30 de junio de 2026 .

El plazo formal para que los empleadores depositen el dinero vence el . Período de gracia: La ley contempla un margen extra de cuatro días hábiles de tolerancia posteriores al vencimiento. Por este motivo de orden administrativo, la acreditación efectiva en las cuentas sueldo de algunos sectores puede extenderse legalmente hasta el lunes 6 de julio de 2026.

En el caso de los jubilados y pensionados de la ANSES, el medio aguinaldo se liquida en la misma jornada en la que perciben su haber mensual regular. Los pagos se distribuyen durante las últimas tres semanas de junio, organizados según los topes de ingresos y la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cómo saber el monto exacto antes de cobrar

Para calcular el aguinaldo no se realiza un promedio de los ingresos del año, sino que se toma un único valor de referencia: el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre que va de enero a junio.

El paso a paso para descifrar la cifra neta estimada requiere revisar los recibos de haberes bajo los siguientes criterios:

Revisar los sueldos brutos: Se deben cotejar los montos totales de cada mes antes de los descuentos de ley.

Se deben cotejar los montos totales de cada mes antes de los descuentos de ley. Sumar los adicionales obligatorios: Para identificar cuál fue el mes con mayor ingreso real, la base debe incluir el salario básico y todos los conceptos remunerativos habituales, como horas extras trabajadas, comisiones por ventas, plus por presentismo, título y antigüedad.

Para identificar cuál fue el mes con mayor ingreso real, la base debe incluir el salario básico y todos los conceptos remunerativos habituales, como horas extras trabajadas, comisiones por ventas, plus por presentismo, título y antigüedad. Dividir por dos: Una vez detectado el mes con el pico salarial más alto de la primera mitad del año, se divide ese monto por la mitad. Ese resultado será el aguinaldo bruto a liquidar.

aguinaldos

Si tras revisar los recibos se constata que en abril se percibió el ingreso bruto más elevado del período, alcanzando un total de $1.000.000 debido a la acumulación de horas extras, la cuota del aguinaldo correspondiente a junio será de $500.000.

En tanto, aquellos empleados que ingresaron a trabajar hace menos de seis meses van a cobrar un proporcional. Para este escenario, se aplica una ecuación matemática simple: se toma el mejor salario registrado en el período trabajado, se lo divide por 12 y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses de servicio efectivo. Si el sueldo de referencia es de $500.000 y el tiempo de desempeño acumulado fue de tres meses, la liquidación del SAC se reducirá a $125.000.