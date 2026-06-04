Aguinaldo 2026: fechas de pago por Ley, cómo calcularlo y montos de referencia

Calendario oficial: ¿Hasta qué día se puede pagar el aguinaldo?

La Ley de Contrato de Trabajo N° 27.073 establece con precisión los plazos en los que las empresas deben transferir los fondos correspondientes al medio aguinaldo. El calendario para este período se rige bajo los siguientes parámetros:

Fecha límite de junio: El vencimiento formal para que los empleadores depositen el dinero es el martes 30 de junio de 2026 .

El vencimiento formal para que los empleadores depositen el dinero es el . Margen de prórroga: La legislación otorga un período de gracia técnica de hasta cuatro días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento. Por este motivo, la acreditación en las cuentas sueldo puede extenderse de forma válida hasta el lunes 6 de julio.

En lo que respecta a los jubilados y pensionados de la ANSES, el esquema es diferente. El organismo previsional unifica la acreditación del SAC junto con el pago del haber mensual habitual. Estas liquidaciones se distribuyen a lo largo de la segunda, tercera y cuarta semana de junio, ordenadas de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

aguinaldo, fechas de cobro

El método para calcular el monto del SAC en casa

El medio aguinaldo no se calcula promediando los sueldos del año, sino que toma una base directa: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre que va de enero a junio.

Para determinar la cifra bruta antes de la acreditación bancaria, el procedimiento requiere:

Identificar el pico salarial: Es necesario revisar los recibos de sueldo desde enero y seleccionar el mes con el haber bruto más elevado. En este monto se deben incluir el básico y todos los adicionales remunerativos, tales como horas extras, comisiones, plus por presentismo y antigüedad.

Es necesario revisar los recibos de sueldo desde enero y seleccionar el mes con el haber bruto más elevado. En este monto se deben incluir el básico y todos los adicionales remunerativos, tales como horas extras, comisiones, plus por presentismo y antigüedad. Dividir por la mitad: El valor más alto detectado se divide por dos, obteniendo así el aguinaldo bruto estimado.

Si tras revisar el semestre se constata que la remuneración más alta fue de $800.000, la primera cuota del SAC a cobrar será de $400.000.

La fórmula para quienes tienen menos de seis meses de antigüedad

Si un empleado ingresó a la compañía recientemente o el vínculo laboral concluyó antes de terminar el ciclo, el derecho al cobro se mantiene pero se liquida de forma proporcional al tiempo de servicio efectivo. La ecuación matemática a aplicar es:

Fórmula: (Sueldo más alto del semestre / 12) * Meses trabajados.

(Sueldo más alto del semestre / 12) * Meses trabajados. Ejemplo: Con un salario máximo de $800.000 y tres meses de desempeño en el puesto, el aguinaldo proporcional final será de $200.000.

Montos de referencia: ¿Cuánto se cobra en los gremios mayoritarios?

Las paritarias y actualizaciones de los sueldos básicos impactan de forma directa en el piso del aguinaldo de cada actividad. Dos de los sectores con mayor cantidad de empleados presentan los siguientes valores de referencia para este período:

Empleados de Comercio

Los trabajadores mercantiles englobados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 calculan su SAC en base a las escalas logradas por la FAECyS. Los montos estimados para el aguinaldo base en las categorías principales se ubican en:

Categoría A: Percibirá un estimativo base de $616.365 .

Percibirá un estimativo base de . Categoría B: Alcanzará un monto de referencia de $628.247 .

Alcanzará un monto de referencia de . Categoría C: Se posicionará en torno a los $632.205 .

Se posicionará en torno a los . Categoría D: El escalafón más alto de este segmento recibirá $640.916.

Empleados Bancarios

El sector financiero viene de aplicar incrementos indexados que elevaron el salario inicial del rubro por encima de los $2,3 millones. Tomando como referencia el piso salarial de un trabajador bancario inicial que se ubica en $2.319.195,20, el cálculo arroja el siguiente valor base:

Aguinaldo mínimo inicial: $1.159.597,60.

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Sectores excluidos del beneficio

Es importante recordar que el Sueldo Anual Complementario es un derecho exclusivo para las personas insertas en el sistema formal de empleo y previsión social. Quedan totalmente excluidos de percibir este pago de mitad de año los profesionales independientes autónomos, los contribuyentes registrados bajo el régimen del Monotributo (en todas sus categorías) y los trabajadores que se desempeñan en la informalidad laboral sin aportes registrados.