Subastan la ex fábrica de productos de copetín Gonzalo con una base de $80 millones

Con lo obtenido de la subasta pública se hará frente a deudas a acreedores. Los compromisos representaban la suma de $130 millones hasta el año pasado.

Los trabajadores de Copetín Gonzalo reclaman respuestas oficiales 3.jpeg Los ex empleados de la fábrica de productos de copetín Gonzalo reclamaron el pago de los salarios atrasados, ni bien cerró la empresa. Imagen de archivo.

Un inmueble preparado para actividades productivas

Según surge de la descripción incorporada al expediente judicial, el inmueble fue utilizado como centro de operaciones de la empresa y cuenta con infraestructura destinada a tareas administrativas, almacenamiento y producción.

El edificio dispone de oficinas, áreas de atención al público, depósitos, cochera y sectores de elaboración y embalaje. Además, posee equipamiento industrial que incluye una cinta transportadora de siete metros, sistemas hidráulicos para movimiento de pallets, instalaciones eléctricas monofásicas y trifásicas, y equipos de climatización industrial.

Entre sus características también se destacan los sistemas de seguridad instalados, como cámaras de vigilancia, alarma monitoreada y cerco eléctrico.

La planta alta está conformada por una estructura metálica con cerramientos de chapa térmica, utilizada como espacio de almacenamiento y trabajo, mientras que la distribución interna permite múltiples usos comerciales o industriales.

Cómo será la subasta

El remate se realizará el 23 de junio a las 10.30 en la sede del Segundo Juzgado de Procesos Concursales, ubicada en Avenida España 480, segundo piso, en la Ciudad de Mendoza.

Las ofertas deberán presentarse hasta el 19 de junio a las 12, acompañadas por una garantía equivalente al 10% de la base establecida.

Una vez abiertos los sobres, los oferentes presentes podrán mejorar sus propuestas mediante pujas con incrementos mínimos de $100.000 hasta la adjudicación definitiva del inmueble.

El comprador deberá abonar además la comisión del martillero, el impuesto de sellos provincial y asumir posteriormente los trámites de inscripción de la propiedad.

Los trabajadores de Copetín Gonzalo.jpeg Un nuevo capítulo para la historia de la emblemática fábrica de copetín en Mendoza: subastan la fábrica en Guaymallén. Imagen de archivo.

Quedó en la nada la posibilidad de funcionar como cooperativa

Con esta subasta del inmueble donde funcionaba la fábrica de productos de copetín Gonzalo quedó prácticamente trunca la posibilidad de que los ex empleados pudieran constituirse en una cooperativa.

Al momento del cierre de la empresa local, se barajó la posibilidad de que los 24 empleados pudieran hacerse cargo de las instalaciones para continuar con la marca de snacks.

Precisamente la decisión de los dueños fue vender todo para hacer frente a las deudas contraídas, que derivaron en la constitución de la quiebra.