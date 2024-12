A una semana del cierre de Copetín Gonzalo, los trabajadores siguen sin tener respuestas

Los trabajadores de Copetín Gonzalo reclaman respuestas oficiales 3.jpeg Los trabajadores de Copetín Gonzalo realizan vigilias en la sede de la empresa en busca de respuestas.

Además, Luis comentó que aún no han cobrado el sueldo del mes de noviembre. "No tenemos ningún telegrama, no podemos considerarnos ni cesanteados, ni despedidos. No tenemos ningún tipo de información como para poder continuar".

"El día miércoles pasado, nosotros intimamos ante la subsecretaría de trabajo por este tema. Y buscamos siempre que aparezca alguna información o alguien que nos pueda dar algún dato o cómo seguir, cómo podemos seguir nosotros", continuó.

Los trabajadores quieren formar una cooperativa y mantener sus puestos de trabajo

Los trabajadores, todos con al menos 14 años de antigüedad, propusieron formar una cooperativa para garantizar la continuidad de sus puestos de trabajo.

Los trabajadores de Copetín Gonzalo.jpeg Los carteles pegados en la entrada de Berutti 182, Dorrego, Guaymallén, donde funciona la sede central de la empresa.

"Queremos ver si se puede conformar una asociación, una cooperadora. Estamos buscando que la empresa tome la decisión y nos brinde a nosotros la posibilidad de continuar trabajando. Porque en definitiva, trabajar acá es lo único que sabemos hacer", explicó Luis, quien lleva 25 años trabajando para Copetín Gonzalo.

"¿Donde vamos a ir con 50 y 60 años a trabajar?", lamentó.

"La solución inmediata, creo, y la mejor para ambas partes, creo que es que podamos trabajar", advirtió.

Desde 1952

La historia de la empresa se remonta a 1952, cuando Gonzalo García llegó desde España. Su especialidad era la fabricación de papas fritas tipo snack.

Con el tiempo, "Copetín Gonzalo" se convirtió en una próspera empresa familiar que pasó de generación en generación. Antes de emprender su propio negocio, don Gonzalo, muy querido por su entorno, había trabajado en el rubro gastronómico.

La empresa alcanzó su mayor crecimiento en los años ‘90, con una demanda que llevó a contratar más personal e incorporar nueva maquinaria. En años recientes, además de modernizar su tecnología, la marca mendocina había dado un paso hacia las redes sociales.