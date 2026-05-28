Primera cuota del SAC: qué día de junio se paga el aguinaldo

El calendario del aguinaldo: ¿cuándo se deposita?

La normativa argentina fija un esquema estricto para que los empleadores cumplan con el pago del medio aguinaldo, distribuyendo las obligaciones en fechas puntuales del almanaque.

Fecha límite de junio: El plazo máximo legal para que las empresas depositen el dinero es el martes 30 de junio de 2026 .

El plazo máximo legal para que las empresas depositen el dinero es el . Prórroga por ley: Las firmas empleadoras cuentan con un margen de tolerancia de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento. Esto significa que la acreditación en las cuentas sueldo puede extenderse válidamente hasta el lunes 6 de julio.

aguinaldo en argentina

Paso a paso: la fórmula para calcular el SAC

El cálculo del aguinaldo no se realiza sobre un promedio, sino que toma una referencia directa: el 50% de la mayor remuneración mensual de la primera mitad del año (enero a junio).

Para determinar la cifra antes de recibir el recibo correspondiente, se deben seguir estos pasos:

Revisar los ingresos brutos: Se deben cotejar los sueldos percibidos mes a mes desde enero. En este análisis se incluyen los conceptos remunerativos, las horas extras trabajadas, los adicionales por antigüedad, el presentismo y los premios habituales.

Se deben cotejar los sueldos percibidos mes a mes desde enero. En este análisis se incluyen los conceptos remunerativos, las horas extras trabajadas, los adicionales por antigüedad, el presentismo y los premios habituales. Seleccionar el haber más alto: Una vez identificado el mes con mayor remuneración, ese valor se convierte en la base de la operación.

Una vez identificado el mes con mayor remuneración, ese valor se convierte en la base de la operación. Dividir por dos: La mitad de esa cifra máxima representará el aguinaldo bruto a liquidar.

En aquellos casos donde el empleado no acumuló los seis meses de actividad en la organización —ya sea por una contratación reciente o por la rescisión del vínculo laboral antes de término—, el medio aguinaldo se paga bajo la modalidad proporcional.

Para este escenario, se divide el mejor salario del período por 12 y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses trabajados de manera efectiva. Si el sueldo base es de $400.000 y el tiempo de servicio fue de tres meses, el monto del aguinaldo se reducirá a $100.000.