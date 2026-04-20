Adiós al piso flotante: la tendencia de fácil limpieza que se impone en decoración de interiores para 2026

piso hidráulico La tendencia en decoración que llega para reemplazar al piso flotante.

Este material se ha convertido en una herramienta fundamental para arquitectos e interioristas, quienes ven en sus estampados vibrantes y su variedad de diseños una oportunidad para crear ambientes con un alto valor decorativo.

Entre los diseños más demandados se encuentra la tendencia vintage. El uso de patrones florales o colecciones con aspecto de pintura aplicada manualmente permite trasladar la estética de antaño a los hogares modernos.

Para quienes cuentan con cocinas o ambientes reducidos, los expertos recomiendan optar por versiones en tonalidades luminosas. Estos colores claros, combinados con los patrones geométricos del mosaico, no solo mantienen la esencia decorativa, sino que aportan una necesaria sensación de amplitud y claridad.

En lo que concierne a la limpieza de este material, la sugerencia es simple: bastará con pasar un trapo de piso húmedo o una mopa previamente mojada en agua y vinagre. Esto le dará brillo al piso y lo mejor de todo es que creará una capa protectora que evitará la acumulación de polvo.

suelo hidráulico El piso hidráulico llega para destronar al piso flotante.

De esta forma, al prescindir del piso flotante y optar por el suelo hidráulico, la vivienda conseguirá un estilo vanguardista que incrementará el valor de la propiedad.