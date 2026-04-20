El reinado del piso flotante está llegando a su fin. Es que en los últimos meses creció una tendencia elegante y sofisticada que seguramente será furor en decoración de interiores para lo que resta del año. Se trata de una alternativa de fácil limpieza, que soporta el tránsito pesado y constante, y que también se destaca por su diseño vanguardista.
Adiós al piso flotante: la tendencia de fácil limpieza que se impone en decoración de interiores para 2026
Aunque el piso flotante es un clásico en cualquier hogar, esta tendencia en decoración amenaza con destronarlo
El piso flotante tiene los días contados: la tendencia en decoración que llega para su reemplazo
Para este año, el ladrillo o mosaico hidráulico ha resurgido con una fuerza inesperada, posicionándose como el gran competidor capaz de destronar al tradicional piso flotante. Mientras que las superficies laminadas apuestan por la uniformidad y la instalación rápida, el suelo hidráulico seduce a través de su autenticidad, color y una personalidad que ninguna producción industrial puede replicar.
A diferencia del microcemento o de las baldosas lisas y monocromáticas, el ladrillo hidráulico destaca por su configuración artesanal. Cada pieza es fabricada a mano, lo que resulta en una composición única donde las ligeras variaciones entre agregan un toque de distinción a los espacios.
Este material se ha convertido en una herramienta fundamental para arquitectos e interioristas, quienes ven en sus estampados vibrantes y su variedad de diseños una oportunidad para crear ambientes con un alto valor decorativo.
Entre los diseños más demandados se encuentra la tendencia vintage. El uso de patrones florales o colecciones con aspecto de pintura aplicada manualmente permite trasladar la estética de antaño a los hogares modernos.
Para quienes cuentan con cocinas o ambientes reducidos, los expertos recomiendan optar por versiones en tonalidades luminosas. Estos colores claros, combinados con los patrones geométricos del mosaico, no solo mantienen la esencia decorativa, sino que aportan una necesaria sensación de amplitud y claridad.
En lo que concierne a la limpieza de este material, la sugerencia es simple: bastará con pasar un trapo de piso húmedo o una mopa previamente mojada en agua y vinagre. Esto le dará brillo al piso y lo mejor de todo es que creará una capa protectora que evitará la acumulación de polvo.
De esta forma, al prescindir del piso flotante y optar por el suelo hidráulico, la vivienda conseguirá un estilo vanguardista que incrementará el valor de la propiedad.