Si bien el piso flotante reinó durante décadas por su facilidad de instalación, durante este año estamos transitando un cambio de paradigma que pone en auge a otra alternativa. Esta tendencia no solo destaca por su facilidad para limpiar, sino también porque aporta glamour y estilo a la decoración de la sala.
Adiós al piso flotante: la tendencia elegante y sofisticada que se impone en decoración de interiores para 2026
Si tenés piso flotante en casa, será mejor que conozcas esta nueva tendencia que aporta estilo a la decoración de la sala
El piso flotante tiene los días contados: descubrí cuál es la tendencia que llega para su reemplazo
Expertos en decoración señalan que el reinado del piso flotante llegará a su fin y que en su reemplazo se impone el cemento alisado. Esta tendencia no es casual: responde a una búsqueda de durabilidad y una estética industrial chic que los materiales sintéticos simplemente no pueden replicar.
Una de las razones principales por las que conviene elegir este material es su continuidad visual. A diferencia del piso flotante, que se ve interrumpido por las uniones de las tablas y los zócalos perimetrales, el cemento alisado se extiende como un lienzo sólido. Esta ausencia de juntas no solo genera una sensación de mayor amplitud en espacios reducidos, sino que también elimina los escondites predilectos para el polvo y los ácaros.
Así mismo, desde el punto de vista de la limpieza y el mantenimiento, un paño húmedo será suficiente para que el suelo luzca impecable por décadas, superando la vida útil de cualquier laminado.
Por otro lado, la resistencia frente a la humedad es el argumento definitivo que inclina la balanza. Todos sabemos que el gran enemigo del piso flotante es el agua, por lo que una pequeña filtración o una limpieza demasiado húmeda puede deformar las tablas de forma irreversible.
El cemento alisado, por el contrario, es un material mineral que, una vez hidrofugado y protegido, convive perfectamente con la humedad del ambiente y el tránsito pesado. Esto permite unificar el diseño de toda la casa, extendiendo el mismo piso desde el living hasta la cocina e incluso el baño, creando una armonía estética que antes era imposible de lograr sin cambiar de material.
Por último, el cemento alisado destaca por su capacidad de regulación térmica y personalización. Al ser un material con gran masa térmica, es el aliado ideal para sistemas de calefacción por losa radiante, distribuyendo el calor de manera uniforme y eficiente, a diferencia de lo que ofrece el piso flotante. Además, lejos de ser un gris aburrido, las nuevas tendencias en decoración permiten incorporar acabados que van desde el mate profundo hasta el brillo espejo.