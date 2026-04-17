Adiós al piso flotante: la tendencia elegante y sofisticada que se impone en decoración de interiores para 2026

piso flotante (2) Llegó el fin de piso flotante: conocé la nueva tendencia en decoración.

Así mismo, desde el punto de vista de la limpieza y el mantenimiento, un paño húmedo será suficiente para que el suelo luzca impecable por décadas, superando la vida útil de cualquier laminado.

Por otro lado, la resistencia frente a la humedad es el argumento definitivo que inclina la balanza. Todos sabemos que el gran enemigo del piso flotante es el agua, por lo que una pequeña filtración o una limpieza demasiado húmeda puede deformar las tablas de forma irreversible.

El cemento alisado, por el contrario, es un material mineral que, una vez hidrofugado y protegido, convive perfectamente con la humedad del ambiente y el tránsito pesado. Esto permite unificar el diseño de toda la casa, extendiendo el mismo piso desde el living hasta la cocina e incluso el baño, creando una armonía estética que antes era imposible de lograr sin cambiar de material.

cemento alisado El piso flotante es cosa del pasado: descubrí por qué tenés que instalar el cemento alisado.

Por último, el cemento alisado destaca por su capacidad de regulación térmica y personalización. Al ser un material con gran masa térmica, es el aliado ideal para sistemas de calefacción por losa radiante, distribuyendo el calor de manera uniforme y eficiente, a diferencia de lo que ofrece el piso flotante. Además, lejos de ser un gris aburrido, las nuevas tendencias en decoración permiten incorporar acabados que van desde el mate profundo hasta el brillo espejo.