Las tendencias de maquillaje 2026 tienen un claro protagonista: looks que combinan naturalidad y sofisticación. El clean look, y los make ups con bases pesadas y excesivamente cargados quedaron atrás. En la actualidad, dominan las pieles luminosas, los tonos neutros y los maquillajes que destacan un rasgo en particular, pero sin perder la frescura.
El maquillaje perfecto para resaltar ojos marrones: es fácil de hacer y lleva pocos productos
El maquillaje de la cantante Olivia Wald en los Premios Gardel dio que hablar. A continuación, exploramos qué técnica es para recrearlo en casa
En este contexto, una de las apuestas beauty que más está creciendo es el soft goth glam, una versión moderna y elegante de la estética oscura. La cantante Olivia Walde lució este maquillaje en los Premios Gardel. Con ojos intensos, piel radiante y labios nude: un look que aparenta poco esfuerzo, pero es muy favorecedor y está cuidadosamente trabajado.
¿Cómo es el maquillaje soft goth glam?
Toma elementos clásicos del maquillaje gótico (como las sombras oscuras y los ojos profundos), pero los suaviza con acabados luminosos y tonos más delicados. Como resultado se obtiene un maquillaje impactante, con mirada rasgada, perfecto para resaltar la mirada.
La diferencia de este estilo y el gótico tradicional, es que ahora no lleva labios oscuros ni pieles completamente mate. El objetivo es lograr un contraste entre una piel fresca y una mirada intensa.
Este maquillaje favorece especialmente a quienes tienen ojos marrones. Los tonos que lleva el soft goth glam (tierra, chocolate, negro o bronce) generan contraste y resaltan los reflejos naturales de los ojos marrones. Ayudan a crear una mirada más profunda e intensa sin necesidad de usar colores llamativos.
Cómo hacer el maquillaje de Olivia Wald
La clave del look está en los ojos. Para conseguir el efecto, se emplean sombras en tonos marrones profundos, negros suaves y matices ahumados que aportan profundidad. Antes de comenzar, es importante hacer una limpieza en el rostro, con el agua micelar o los limpiadores que usas de costumbre. Luego, aplica tu crema y sérums de siempre.
Aplica una base ligera y natural para que quede unificado el tono y la textura de la piel. Un poco de corrector de ojeras en las zonas estratégicas (ojeras, en la esquina del ojo hacia la sien y justo en el surco de la nariz). Aplica un iluminador en los puntos altos del rostro para lograr un efecto radiante.
Para el paso más importante, aplica una sombra marrón media en la cuenca del ojo y luego profundiza con un tono más oscuro en el extremo externo. El delineado negro es fundamental, pero debe difuminarse ligeramente para evitar líneas demasiado rígidas. También, puedes trabajar en la línea inferior de las pestañas con sombra oscura para generar mayor profundidad.
Aplica varias capas de máscara de pestañas, peinando en diagonal hacia los extremos, para generar un efecto de mirada rasgada. Para equilibrar la intensidad de los ojos, opta por unos labios en tonos nude amarronados. El acabado es suave y permite que toda la atención se concentre en la mirada.