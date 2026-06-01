El maquillaje perfecto para resaltar ojos marrones: es fácil de hacer y lleva pocos productos

Olivia Wald Luli de la Vega fue la maquilladora de Olivia para los Premios Gardel. Imagen: Instagram @oliviawald_.

La diferencia de este estilo y el gótico tradicional, es que ahora no lleva labios oscuros ni pieles completamente mate. El objetivo es lograr un contraste entre una piel fresca y una mirada intensa.

Este maquillaje favorece especialmente a quienes tienen ojos marrones. Los tonos que lleva el soft goth glam (tierra, chocolate, negro o bronce) generan contraste y resaltan los reflejos naturales de los ojos marrones. Ayudan a crear una mirada más profunda e intensa sin necesidad de usar colores llamativos.

Cómo hacer el maquillaje de Olivia Wald

La clave del look está en los ojos. Para conseguir el efecto, se emplean sombras en tonos marrones profundos, negros suaves y matices ahumados que aportan profundidad. Antes de comenzar, es importante hacer una limpieza en el rostro, con el agua micelar o los limpiadores que usas de costumbre. Luego, aplica tu crema y sérums de siempre.

Olivia Wald make up Olivia Walde es conocida por canciones como "En la cara", "La teoría". Imagen: Instagram @oliviawald_.

Aplica una base ligera y natural para que quede unificado el tono y la textura de la piel. Un poco de corrector de ojeras en las zonas estratégicas (ojeras, en la esquina del ojo hacia la sien y justo en el surco de la nariz). Aplica un iluminador en los puntos altos del rostro para lograr un efecto radiante.

Para el paso más importante, aplica una sombra marrón media en la cuenca del ojo y luego profundiza con un tono más oscuro en el extremo externo. El delineado negro es fundamental, pero debe difuminarse ligeramente para evitar líneas demasiado rígidas. También, puedes trabajar en la línea inferior de las pestañas con sombra oscura para generar mayor profundidad.

Maquillaje de Olivia Wald Olivia ganó el Premio Gardel 2025 a Mejor Nuevo Artista. Imagen: Instagram @oliviawald_.

Aplica varias capas de máscara de pestañas, peinando en diagonal hacia los extremos, para generar un efecto de mirada rasgada. Para equilibrar la intensidad de los ojos, opta por unos labios en tonos nude amarronados. El acabado es suave y permite que toda la atención se concentre en la mirada.