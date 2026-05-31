Brinco: resultados y ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

TRADICIONAL

06 - 10 - 11 - 19 - 27 - 30

POZO VACANTE 6 aciertos ($802.857.796)

19 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $308.559,03

555 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.485,88

6.507 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.200

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

BRINCO JUNIOR

07 - 11 - 13 - 16 - 26 - 34

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.441.992,54

brinco resultados sorteo ganadores Brinco: los resultados del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21