Qué cree la psicología sobre las personas que no se maquillan: el significado que posee

El verdadero significado de andar "al natural"

De acuerdo con la doctora Tara Well, profesora del departamento de psicología en el Barnard College de la Universidad de Columbia, el auge del "look sin maquillaje" representa un cambio drástico en las prioridades individuales y sociales.

Según la experta, las personas que eligen no maquillarse están desafiando normas culturales arraigadas durante siglos. Desde una perspectiva evolutiva, los cosméticos siempre se han utilizado para exagerar rasgos asociados con la juventud, la salud y la aptitud reproductiva (como unos labios rojos o una piel sin imperfecciones).

Al prescindir de esto, la psicología identifica tres factores clave en el perfil de estas personas que prefieren no maquillarse:

Alta autoconfianza y empoderamiento: Significa que el valor personal ya no se vincula a la aprobación externa ni a la apariencia física. Es una búsqueda de autenticidad.

Significa que el valor personal ya no se vincula a la aprobación externa ni a la apariencia física. Es una búsqueda de autenticidad. Prioridad del bienestar sobre el conformismo: Dejar el maquillaje refleja comodidad con la propia imagen y un rechazo a los estándares tradicionales de belleza que resultan opresivos.

Dejar el maquillaje refleja comodidad con la propia imagen y un rechazo a los estándares tradicionales de belleza que resultan opresivos. Enfoque práctico y saludable: Para muchas, el proceso de maquillarse es tedioso o innecesario, prefiriendo un estilo de vida relajado. Además, existe una creciente conciencia sobre la salud de la dermis, buscando evitar irritaciones por componentes químicos.

El experimento: El cruel sesgo que castiga a la cara lavada

A pesar de los beneficios psicológicos de la autenticidad, la sociedad sigue ejerciendo una presión implacable. Un revelador estudio titulado "Cosméticos influyen más que el atractivo facial...", publicado en la Revista de Psicología Social Aplicada, demostró el enorme sesgo inconsciente que aún existe.

En el experimento, un grupo de hombres y mujeres evaluó fotografías de mujeres con y sin maquillaje. Los resultados fueron contundentes: las mujeres maquilladas fueron percibidas como más saludables y seguras.

Pero el sesgo fue más allá, alcanzando el terreno profesional. A las mujeres que usaban cosméticos se les atribuyó un mayor potencial de ingresos y se las asoció instintivamente con puestos de trabajo más prestigiosos en comparación con aquellas que lucían el rostro al natural.

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El costo mental de la "cara perfecta"

Esta percepción social genera un efecto bumerán. La doctora Well advierte que la exigencia de cumplir con estas expectativas externas se convierte en una fuente constante de ansiedad, timidez e inseguridad para las mujeres.

Paradójicamente, es este mismo malestar emocional el que está empujando a muchas a romper el círculo vicioso. Al negarse a usar cosméticos, las mujeres no solo descansan de la carga física, sino que transforman su decisión en un acto de libertad e individualidad.

En última instancia, la psicología nos recuerda que la belleza está siendo redefinida. El verdadero atractivo moderno ya no viene en un estuche de polvo compacto, sino en la capacidad de presentarse al mundo con la valentía de ser, simplemente, uno mismo.