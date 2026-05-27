¿Dormís con la televisión prendida? cómo afecta esto a tu cerebro según la psicología

Según los especialistas en salud mental, la televisión funciona en estos casos como una distracción controlada. El sonido de fondo actúa como un "anestésico" para la mente, impidiendo que aparezcan los pensamientos repetitivos o intrusivos que dificultan el descanso.

La psicóloga clínica Sarah Silverman señala que sintonizar programas conocidos genera un entorno seguro y familiar, ideal para quienes atraviesan periodos de estrés, angustia o soledad, ya que el cerebro asocia esas voces con compañía y contención emocional.

Las 5 razones psicológicas por las que necesitás la tele para dormir

Si no podés pegar un ojo sin el televisor encendido, es muy probable que te identifiques con alguno de estos factores identificados por los expertos:

Reducción de la ansiedad nocturna: El sonido desvía la atención de los problemas cotidianos.

El sonido desvía la atención de los problemas cotidianos. Miedo al silencio absoluto: Para algunas personas, el silencio es un disparador de incomodidad o angustia.

Para algunas personas, el silencio es un disparador de incomodidad o angustia. Búsqueda de acompañamiento: Funciona como una herramienta inconsciente para mitigar la soledad al final del día.

Funciona como una herramienta inconsciente para mitigar la soledad al final del día. Regulación emocional de la infancia: Quienes crecieron en ambientes ruidosos o con rutinas familiares similares asocian este ruido con protección y seguridad.

Quienes crecieron en ambientes ruidosos o con rutinas familiares similares asocian este ruido con protección y seguridad. Dificultad para desconectar: El cerebro se "engancha" al estímulo externo para evitar procesar el estrés acumulado durante el día.

dormirse con television

Lo que dice la ciencia: ¿Cómo afecta la calidad de tu descanso?

Aunque psicológicamente este hábito actúe como un bálsamo momentáneo para conciliar el sueño, la neurociencia advierte que el cuerpo paga un precio alto.

Investigadores de la Harvard Medical School explican que la exposición a la luz azul que emiten las pantallas altera de forma directa la producción de melatonina, la hormona clave para regular los ciclos de sueño. Al verse reducida, el cerebro interpreta que todavía es de día.

Por otro lado, un estudio del Departamento de Neurología de la Universidad Northwestern, publicado en la prestigiosa revista PNAS, demostró que dormir con luz y sonido constantes interfiere gravemente en las fases profundas del descanso. Esto no solo hace que te despiertes cansado, sino que además impacta de forma negativa en procesos metabólicos esenciales y en la regulación de la presión arterial.