Congelar un papel con tus gastos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las crisis económicas suelen despertar el ingenio de las personas, pero también su lado más místico. En los últimos meses, una tendencia peculiar puede verse en las distintas redes sociales, donde las personas "congelan" sus deudas en un papel para seguir adelante.
Si has escuchado hablar de personas que realizan esto, probablemente te hayas preguntado si se trata de una locura o si realmente hay una explicación detrás detrás de este ritual.
Por qué recomiendan congelar un papel con tus deudas en el freezer
El proceso consiste en escribir en el papel aquello que está desestabilizando tus finanzas (por ejemplo, "deuda de la tarjeta de crédito", "gastos hormiga" o el nombre de una factura imprevista). Luego, el papel se dobla hacia afuera, en un gesto que se utiliza simbólicamente para alejar el problema.
Luego, introducirás el papel en un vaso de agua y meterás el mismo directamente en el congelador, en un ritual que tiene un impacto poderoso e incluso subconsciente.
En el esoterismo, el acto de congelar se utiliza para detener el crecimiento o el avance de una situación negativa. Al realizar este acto físico, le estás enviando una orden clara a tu cerebro: este problema financiero está bajo control y no seguirá creciendo.
Según la tradición de este ritual, el vaso debe permanecer en el refrigerador hasta que sientas que tus finanzas se han estabilizado o que esa deuda específica ha sido saldada.
El efecto psicológico del ritual
Más allá de las creencias energéticas, muchas personas señalan que este tipo de ritual tiene un valor real en la modificación de las conductas. En concreto, la justificación está en los siguientes puntos:
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El estrés por falta de dinero suele paralizar a las personas o llevarlas a tomar malas decisiones financieras por desesperación. El ritual actúa como un analgésico mental, aportando una sensación de control.
Cada vez que abres el congelador para buscar comida, ves el vaso con el papel atrapado en el hielo. Esto funciona como un recordatorio inconsciente que te frena antes de hacer una compra impulsiva en internet o gastar de más.
Deja de posicionarte como una víctima de las deudas y te coloca en una postura activa de bloqueo hacia el gasto.