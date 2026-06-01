Congelar un papel con tus gastos: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué recomiendan congelar un papel con tus deudas en el freezer

El proceso consiste en escribir en el papel aquello que está desestabilizando tus finanzas (por ejemplo, "deuda de la tarjeta de crédito", "gastos hormiga" o el nombre de una factura imprevista). Luego, el papel se dobla hacia afuera, en un gesto que se utiliza simbólicamente para alejar el problema.

Luego, introducirás el papel en un vaso de agua y meterás el mismo directamente en el congelador, en un ritual que tiene un impacto poderoso e incluso subconsciente.

Deudas.jpg Este ritual tiene un efecto psicológico interesante, que puede ser positivo.

En el esoterismo, el acto de congelar se utiliza para detener el crecimiento o el avance de una situación negativa. Al realizar este acto físico, le estás enviando una orden clara a tu cerebro: este problema financiero está bajo control y no seguirá creciendo.

Según la tradición de este ritual, el vaso debe permanecer en el refrigerador hasta que sientas que tus finanzas se han estabilizado o que esa deuda específica ha sido saldada.

El efecto psicológico del ritual

Más allá de las creencias energéticas, muchas personas señalan que este tipo de ritual tiene un valor real en la modificación de las conductas. En concreto, la justificación está en los siguientes puntos: