Cómo llevar las prendas de gamuza tendencia este otoño-invierno

Prendas de gamuza Esta temporada se usan las prendas de gamuza. Imagen: composición Diario Uno.

Cómo llevar prendas de gamuza como una fashionista

Lejos de quedar reservadas para ocasiones especiales, las prendas de gamuza invaden los guardarropas diarios ya que aportan calidez y una impronta boho chic que transforma cualquier look básico en una propuesta más elevada.

Una de las insignias que pisa fuerte esta temporada otoño-invierno es la chaqueta de gamuza con flecos. Al usar esta prenda y caminar, el movimiento de la gamuza genera un contraste espectacular si la combinas con un pantalón de jean clásico, una remera básica blanca, y un sweater para los días de frío. También se usan camperas más estructuradas, estilo bomber pero de gamuza. En colores tierra como el marrón, verde oliva o beige.

Estas camperas también se pueden lucir con faldas largas para una opción más moderna. Al mismo tiempo, hay modelos de faldas de gamuza, que se combinan con botas altas para lucir en looks de noche.

looks con prendas de gamuza Es oficial, la textura más importante de la temporada de frío es la gamuza. Imagen: composición Diario Uno.

El calzado no se quedó fuera de esta tendencia. Las botas de gamuza, especialmente los modelos texanos y las cañas abullonadas, también se lucen esta temporada. También, aparecen versiones más clásicas, cortas e incluso zapatillas cómodas y cancheras para looks diarios.

Para cerrar, otra de las grandes insignias de la temporada son las carteras XXL y bolsos de este material. El material aparece en todos los formatos: pequeños, grandes, con flecos, tachas o diseños más simples. En cuanto a los colores, predominan los tonos café, negro, bordó y tierra, así que son ideales para combinar con cualquier look.