Ni babylights ni balayage: la nueva tendencia para cabellos son las mechas francesas

Las tendencias cambian constantemente, tanto en la moda como en el mundo de la belleza. Algunas veces regresan desde décadas pasadas, otras se reinventan o incluso aparecen propuestas completamente nuevas que se vuelven furor en un abrir y cerrar de ojos. En esta ocasión, posamos la atención en una nueva tendencia de cabello: las mechas francesas.
¿Qué son las mechas francesas?
Este look está inspirado en el estilo parisino que busca un efecto sutil y delicado para realzar la belleza del cabello mediante reflejos luminosos, suaves y perfectamente integrados.
Las mechas francesas o french-girl highlights son una metodología de coloración capilar diseñada para lograr una transición de color natural, eliminando cualquier línea de demarcación visible. ¿Cómo crear este look?
Según explicó el colorista Travis Ogletree en conversación con Vogue, muchos especialistas recurren al balayage para conseguir reflejos más naturales. Sin embargo, esa técnica suele funcionar mejor en personas que tienen bases claras, o quienes buscan un acabado más cálido y evidente. En cambio, las mechas francesas se realizan con la técnica estratégica de papeles aluminio.
Esta técnica crea un efecto más natural, limpio y uniforme. Además, no es necesario volver a la peluquería para hacerse retoques continuos, ya que la idea es que evolucione contigo. Es ideal para las personas que no tienen tiempo de ir al salón, o quienes tienen un presupuesto más ajustado y no pueden ir cada tres meses.
El objetivo de esta técnica de color es conseguir un resultado sutil, elegante y tan natural que haga dudar de si el cabello es teñido o no. La inspiración son esas mechas naturales que se crean con el sol en los días de verano.
Las mechas francesas se adaptan a todo tipo de cabello, ya sea moreno o rubio, pues la idea es iluminar ligeramente sin alejarse demasiado del color natural. La coloración debe adaptarse a cada persona para lograr un acabado integrado y suave.