Ni babylights ni balayage: la nueva tendencia para cabellos son las mechas francesas

cabello con mechas francesas Este look se posiciona como uno de los favoritos por su acabado sofisticado.

Las mechas francesas o french-girl highlights son una metodología de coloración capilar diseñada para lograr una transición de color natural, eliminando cualquier línea de demarcación visible. ¿Cómo crear este look?

Según explicó el colorista Travis Ogletree en conversación con Vogue, muchos especialistas recurren al balayage para conseguir reflejos más naturales. Sin embargo, esa técnica suele funcionar mejor en personas que tienen bases claras, o quienes buscan un acabado más cálido y evidente. En cambio, las mechas francesas se realizan con la técnica estratégica de papeles aluminio.

Esta técnica crea un efecto más natural, limpio y uniforme. Además, no es necesario volver a la peluquería para hacerse retoques continuos, ya que la idea es que evolucione contigo. Es ideal para las personas que no tienen tiempo de ir al salón, o quienes tienen un presupuesto más ajustado y no pueden ir cada tres meses.

look con mechas francesas Se adapta a cualquier tipo de cabello y no requiere retoques continuos.

El objetivo de esta técnica de color es conseguir un resultado sutil, elegante y tan natural que haga dudar de si el cabello es teñido o no. La inspiración son esas mechas naturales que se crean con el sol en los días de verano.

Las mechas francesas se adaptan a todo tipo de cabello, ya sea moreno o rubio, pues la idea es iluminar ligeramente sin alejarse demasiado del color natural. La coloración debe adaptarse a cada persona para lograr un acabado integrado y suave.