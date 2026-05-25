Dile adiós a las canas: Cómo oscurecer el cabello con este truco casero y no dañarlo

Una vez que se tienen todos los ingredientes ya se puede proceder a crear el tinte anti canas, lo único que debes hacer es colocar agua en una olla y echar la canela. Luego hay que calentar a fuego bajo hasta que el líquido hierva.

Luego se deben sumar 10 gotas de aceite esencial de romero y mezclar para que se disuelva bien. Finalmente, se deja reposar por media hora, para luego colar y colocar en algún recipiente. En ese momento se agrega una ramita de romero y ya estará listo el tinte anti canas.

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Cómo aplicar el tinte contra las canas

A la hora de aplicar el tinte casero contra las canas hecho con base de canela, se deberá rociar toda la melena y dejar que repose durante toda la noche. Para esto se recomienda usar una gorra de baño. A la mañana siguiente hay que enjuagar con mucha agua y usar un shampoo para cabellos castaño y un acondicionador similar. Finalmente, se lava con agua fría y se seca al aire libre.