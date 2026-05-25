Dile adiós a las canas: Cómo oscurecer el cabello con este truco casero y no dañarlo

Las canas siempre son algo muy molesto. Mirarse en el espejo y ver algunos pelos blancos en la melena es algo que disgusta a muchas personas. Lo peor es que esto no pasa solamente a los 30 años, ya que pueden aparecer de muy jóvenes. Esto hace que muchas mujeres se hagan especialistas en tintes de cabello desde muy temprana edad.
No obstante, la posibilidad de teñir las canas en un salón de belleza no siempre está al alcance de todos, ya sea por un tema económico o por falta de tiempo. Es en esos momentos que son importantes los trucos caseros para oscurecer el pelo y uno de los más efectivos es con canela.
Cómo hacer un tinte casero con canela
Para hacer un tinte casero anti canas y oscurecer el cabello solamente se necesitan 3 ingredientes: canela en polvo, un cuarto de taza de salvia y aceite esencial de romero.
Una vez que se tienen todos los ingredientes ya se puede proceder a crear el tinte anti canas, lo único que debes hacer es colocar agua en una olla y echar la canela. Luego hay que calentar a fuego bajo hasta que el líquido hierva.
Luego se deben sumar 10 gotas de aceite esencial de romero y mezclar para que se disuelva bien. Finalmente, se deja reposar por media hora, para luego colar y colocar en algún recipiente. En ese momento se agrega una ramita de romero y ya estará listo el tinte anti canas.
Cómo aplicar el tinte contra las canas
A la hora de aplicar el tinte casero contra las canas hecho con base de canela, se deberá rociar toda la melena y dejar que repose durante toda la noche. Para esto se recomienda usar una gorra de baño. A la mañana siguiente hay que enjuagar con mucha agua y usar un shampoo para cabellos castaño y un acondicionador similar. Finalmente, se lava con agua fría y se seca al aire libre.