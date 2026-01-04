Durante años, el piso flotante ha sido la opción predilecta por su rapidez de colocación y costo accesible. Sin embargo, las tendencias en decoración de interiores para 2026 marcan un punto de inflexión. El diseño de interiores en España, que suele anticipar lo que llegará a nuestras latitudes, señala un adiós definitivo a la madera para dar paso a pisos elegantes y sofisticados, con mucha menor inversión.
Adiós al piso flotante: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026
Aunque el piso flotante cumplió su función de democratizar el acceso a suelos estéticamente aceptables, presenta limitaciones que hoy el usuario busca evitar. El ruido hueco al caminar, la sensibilidad a la humedad (un problema recurrente en casas con cimientos antiguos o zonas húmedas) y el hecho de que sus juntas acumulan suciedad, han hecho que pierda el trono frente a materiales más nobles y duraderos.
En concreto, según afirman especialistas en decoración de interiores, el suelo laminado en espiga será la mejor alternativa para tener en el piso y sustituir las clásicas maderas que pierden brillo con el paso de los años.
Estas láminas de fácil instalación ofrecen múltiples ventajas, entre las que se destacan sus acabados hiperrealistas, con texturas que imitan a la perfección la madera, haciendo que cada sala del hogar tenga un carácter único y sean más luminosas.
En sintonía, la luz que impacta sobre las láminas genera una sensación de calidez y confort, ya que las espigas favorecen a la sensación de movimiento y dinamismo. De esta forma, se evita la monotonía que generan los pisos flotantes tradicionales.
En la misma línea, las láminas en espiga son altamente resistentes. Pueden soportar arañazos, golpes y marcas que dejan niños y mascotas. Además, a diferencia de los pisos flotantes, también resisten mejor los cambios de temperatura y humedad, disminuyendo el riesgo de deformación y grietas.
Por último, y no menos importante, los suelos en espiga permiten múltiples combinaciones con muebles y accesorios gracias a su patrón geométrico y su acabado. Este detalle hace que el sustituto del piso flotante se adapte perfectamente a tonos neutros como así también a colores más impactantes.