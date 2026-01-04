Adiós al piso flotante: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026

piso flotante 1 Olvidate de los pisos flotantes gracias a esta tendencia europea en decoración.

Estas láminas de fácil instalación ofrecen múltiples ventajas, entre las que se destacan sus acabados hiperrealistas, con texturas que imitan a la perfección la madera, haciendo que cada sala del hogar tenga un carácter único y sean más luminosas.

En sintonía, la luz que impacta sobre las láminas genera una sensación de calidez y confort, ya que las espigas favorecen a la sensación de movimiento y dinamismo. De esta forma, se evita la monotonía que generan los pisos flotantes tradicionales.

laminas espigadas Las láminas espigadas llegan para quedarse.

En la misma línea, las láminas en espiga son altamente resistentes. Pueden soportar arañazos, golpes y marcas que dejan niños y mascotas. Además, a diferencia de los pisos flotantes, también resisten mejor los cambios de temperatura y humedad, disminuyendo el riesgo de deformación y grietas.

Por último, y no menos importante, los suelos en espiga permiten múltiples combinaciones con muebles y accesorios gracias a su patrón geométrico y su acabado. Este detalle hace que el sustituto del piso flotante se adapte perfectamente a tonos neutros como así también a colores más impactantes.