Adiós al famoso plumero: la tendencia en limpieza que puede dejarlo en el olvido

Estos paños, que se consiguen en supermercados y casas de limpieza, atrapan el polvo y la suciedad sin esparcir partículas al aire.

Como si lo mencionado fuese poco, tienes que saber que esta tendencia que saca la tierra no raya ni muebles ni electrodomésticos.

Además, las fibras del paño generan una carga estática que atrae el polvo, los pelos de las mascotas y las partículas finas. Al durar más que el plumero tradicional, con ellos evitas compras frecuentes.

Por último, tienes que saber que esta tendencia es completamente reutilizable. Se pueden lavar a mano o en el lavarropas, reduciendo el consumo de lo descartable.

Si quieres estar a la moda, compra esta tendencia y dile adiós al plumero tradicional, cuidando las superficies de tu casa y manteniendo el hogar limpio.

Cómo usar los paños de microfibra para la limpieza

Pasa el paño seco por la superficie que quieres limpiar para atrapar polvo y partículas.

Para manchas más difíciles, humedécelo con agua; evita químicos innecesarios.

Lo ideal es tener varios paños diferenciados por uso: uno para muebles, otro para cocina y otro para baño.

Lava los paños regularmente para mantener su eficacia y durabilidad

Para usar a esta tendencia correctamente, dóblelos en cuatro para aprovechar ocho caras limpias, evitando arrugarlos para no perder su capacidad de absorción. Se pueden usar en seco para el polvo o ligeramente humedecidos con agua o productos de limpieza.