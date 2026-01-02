Médicos cruzaron a OSEP por falta de pago y la obra social de empleados públicos respondió con dureza

comunicado medicos osep Parte del comunicado contra OSEP en el que los médicos piden "libertad de ejercicio profesional, sin presiones ni discrecionalidades".

Desde OSEP respondieron que no existe un convenio con el Círculo Médico y que los pagos se realizan a 60 días, por lo que la demora administrativa es de 20 días y en enero se pondrá al día.

El comunicado de los médicos contra la OSEP

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la situación que atraviesa relación entre la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y los profesionales de la salud”, dijeron desde la Federación Médica, el Círculo Médico y el Círculo de San Rafael.

“Mientras se anuncian y ejecutan ajustes en el sistema de prestaciones, persisten incumplimientos graves en el pago de los honorarios médicos, generando un escenario de creciente incertidumbre y deterioro del sistema asistencial”, agregaron.

Los aumentos en las cuotas de los afiliados y las prestaciones que brinda OSEP se aplican desde el 1 de diciembre, según resolvió el organismo que depende del Estado.

Los médicos aseguraron que el mes de septiembre continúa impago, lo que fue reconocido por la obra social, y agregaron que esa situación provoca consecuencias como:

Retiro de médicos del sistema

Designación de prestadores sin criterios claros ni transparentes

Ausencia de instancias de diálogo sobre honorarios insuficientes, falencias estructurales y retrasos crónicos en los pagos

“Resulta inadmisible que, bajo el argumento del volumen de afiliados, no se garanticen condiciones dignas, previsibilidad ni respeto institucional a quienes sostienen diariamente la atención de la población”, expresaron en el comunicado.

papanicolaou En diciembre OSEP aumentó el valor de estudios médicos como el papanicolau.

Y pidieron que, como no se trata solamente de un problema económico, sino sanitario y organizacional que afecta la atención, la calidad de los servicios que se prestan y el derecho de los afiliados a elegir libremente a sus médicos:

Pagos en tiempo y forma

Reglas claras y transparentes en la organización del sistema prestacional

Libertad de elección para los afiliados

Libertad de ejercicio profesional, sin presiones ni discrecionalidades

“Creemos en un sistema de salud basado en una competencia sana, donde las decisiones se orienten al bienestar del paciente y no a criterios coyunturales o políticos. La salud no se gestiona con anuncios ni relatos. Se gestiona con responsabilidad, previsibilidad y respeto por los profesionales y los pacientes”, cerraron dejando en claro el duro enfrentamiento.

La reacción de la OSEP: “No tenemos convenio con el Círculo Médico”

La respuesta de la OSEP no tardó en llegar. Con el objetivo de “brindar información precisa y transparente”, comunicó que no mantiene convenio alguno con el Círculo Médico de Mendoza; y que la relación contractual de la obra social se establece de manera directa con instituciones y profesionales prestadores debidamente habilitados.

Respecto del incumplimiento en el pago de honorarios, OSEP informó que la modalidad vigente de cancelación de prestaciones es a 60 días desde la presentación de la factura, conforme lo estipulado en los convenios suscriptos con los prestadores.

Que efectivamente hay una demora en el pago, pero que la misma “es de aproximadamente 20 días” y “en enero estará normalizado”.

Más allá de eso, OSEP enfrentó la acusación sobre la baja de médicos, de la cual las asociaciones la hacen responsable. Según la obra social, las desvinculaciones que hubo no se dieron por el “retiro” de los profesionales, sino porque fueron los propios médicos los que incumplieron con los convenios vigentes e hicieron cobros indebidos a afiliados, una práctica que está “expresamente prohibida”.

prepagas obra social coseguro.jpg Los trabajadores en relación de dependencia pueden cambiar de obra social e incluso derivar aportes a su prepaga

“OSEP tiene la obligación legal e institucional de resguardar los derechos de sus afiliados y garantizar el acceso equitativo a las prestaciones, actuando con firmeza frente a este tipo de conductas”, respondieron tajantemente desde la obra social.