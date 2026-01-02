Con 400.000 paneles ya funciona el Parque Solar San Rafael, que comenzó a operar en forma anticipada

parque solar san rafael1 La inversión para el Parque Solar San Rafael fue de U$S180 millones. Foto: Gobierno de Mendoza

Mendoza avanza en energías renovables

“Este proyecto expresa con claridad el rumbo que viene consolidando Mendoza en materia energética”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

De la firma Genneia el de San Rafael es uno de los desarrollos solares más relevantes de la provincia.

El parque del departamento sureño se integra al sistema a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), para abastecer a clientes privados con energía limpia y competitiva.

La ministra Latorre afirmó además: "Con inversiones concretas, infraestructura moderna y desarrollo sostenible., la puesta en operación anticipada del Parque Solar San Rafael confirma que la provincia ofrece previsibilidad y condiciones técnicas para el crecimiento de las energías renovables”.

Bernardo Andrews, director ejecutivo de Genneia, destacó que “la puesta en marcha del Parque Solar San Rafael representa un paso fundamental en nuestra estrategia de crecimiento. Este proyecto demuestra que es posible desarrollar infraestructura energética de gran escala, con impacto positivo en el ambiente y en las economías regionales, acompañando la demanda creciente de energía competitiva de la industria argentina”.

Otro directivo de la empresa, Gustavo Castagnino, explicó en Radio Nihuil que "el gran beneficio es el ingreso de nueva energía al sistema y con precio del megavatio de entre 10 y 15 dólares menos que en el orden internacional".

"Ayuda a bajar el costo de la energía", resaltó Castagnino entrevistado por Ricardo Montacuto y Rosana Villegas.

Agregó que Genneia tiene previsto seguir creando parques solares en Mendoza "porque están dadas las condiciones pero no queremos aún dar detalles hasta que no estén más avanzados los proyectos".

El Parque Solar San Rafael es el tercer desarrollo solar de Genneia en Mendoza y se emplaza en un predio de aproximadamente 500 hectáreas. Durante su etapa de construcción, la obra generó empleo para más de 300 trabajadores, con impacto directo en la economía local y en la cadena de proveedores regionales.

parque solar luján de cuyo El parque solar de Luján.

Expansión solar en Mendoza

Mendoza es la provincia con mayor número de proyectos solares privados del país.

Entre los principales desarrollos se destaca el Parque Solar Anchoris, también de Genneia, con 180 MW de potencia instalada, una inversión de U$S160 millones, más de 360.000 paneles bifaciales, capacidad para abastecer a 125.000 hogares, una reducción estimada de 220.000 toneladas de CO anuales y más de 350 trabajadores involucrados durante su construcción.

Se suma el Parque Solar Aconcagua, ubicado en Luján y desarrollado por Tango Energy junto con Emesa, con 90 MW totales, que inició su operación inyectando 25 MW a la red eléctrica.

En el Sur provincial está también el Parque Solar Malargüe, con capacidad instalada de 90 mw. En paralelo, el proyecto El Quemado, impulsado por YPF Luz junto a Emesa, prevé una capacidad de 305 MW, posicionándose como uno de los desarrollos fotovoltaicos más grandes del país.

En el esquema de generación distribuida y cooperativa, se incorporó Coperote I, proyecto de la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo, equipado con 5.832 paneles fotovoltaicos de última tecnología, que aporta capacidad adicional al sistema y refuerza el proceso de transición energética provincial.

En conjunto, estos desarrollos permiten proyectar que Mendoza alcanzará hacia 2026 unos 700 MW solares instalados, con más de 1.000 MW adicionales en cartera, consolidando a la provincia como referente nacional en transición energética.